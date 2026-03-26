Urge retomar los trabajos en la Ruta 51 y atender el incipiente deterioro de la Ruta 16

Fuente: Urdidigital



La reparación de la Ruta 51, vital para la producción y el movimiento vecinal, ha quedado en un limbo peligroso. El tramo entre Urdinarrain y Parera se encuentra prácticamente paralizado, sin maquinaria a la vista y sin plazos conocidos para que se retome la tarea.

Aunque el plan de bacheo "Grupo 1" mostró avances entre Urdinarrain y Larroque la situación es alarmante de Parera hacia Urdinarrain. Allí, los trabajos de raspado y cortes sobre la calzada quedaron inconclusos, dejando un pavimento fragmentado y expuesto a las lluvias.



Los cortes realizados sobre el asfalto quedaron expuestos, deteriorándose con el paso de los días. La consecuencia es clara: hoy la ruta se vuelve cada vez más difícil de transitar, con autos realizando zig zag para esquivar baches", advierten los usuarios habituales.

A este escenario se añade la creciente preocupación por la Ruta Provincial 16. Si bien los daños aún no alcanzan la gravedad que motivó los trabajos sobre la 51, el paso del tiempo está pasando factura. Productores y vecinos reportan un creciente deterioro que se traduce en: baches superficiales que comienzan a multiplicarse en toda la traza, hundimientos de calzada localizados peligrosamente en zonas de alcantarillas y cabeceras de puentes.



Estas deformaciones se vuelven trampas invisibles durante los períodos de lluvia, aumentando el riesgo de despistes y accidentes, especialmente para automovilistas que no conocen la ruta.



Según fuentes consultadas, la reactivación en la Ruta 51 dependería de una ampliación de obra para asfaltar los sectores intervenidos. Mientras se espera esta definición administrativa, el riesgo para transportistas y vecinos es real y presente.



Fuente: Urdidigital