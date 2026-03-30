Tras un domingo infernal la ola de calor promete mantenerse al menos hasta el viernes

Se esperan chaparrones para la tarde del miércoles, cuando el frente frío comience a llegar a la región.





El cierre de marzo presenta un escenario meteorológico atípico en gran parte de Argentina, marcado por una masa de aire cálido y húmedo que genera condiciones poco habituales para esta época del año. Si bien el extremo norte del país es el sector más castigado, la región sur de Entre Ríos sintió con fuerza el impacto del clima durante la jornada de ayer, donde se registraron marcas de sensación térmica que alcanzaron los 43,9 °C.

Actualmente, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas para el sur de Entre Ríos, afectando específicamente a los departamentos de Victoria y Gualeguay. En estas zonas, la persistencia del calor, con mínimas que no bajan de los 23 °C, puede tener un efecto leve a moderado en la salud. Este aviso advierte sobre riesgos potenciales especialmente para niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En el resto de la provincia, incluyendo la zona de Larroque y departamentos vecinos, aunque no rige el alerta técnico por máximas extremas, el ambiente se mantiene muy pesado. Para lo que resta de la semana, se espera que la intensidad sea levemente menor a la registrada el domingo, pero la sensación térmica continuará siendo sofocante, rozando los 40 °C en varios puntos del territorio. Las máximas reales oscilarán entre los 32 °C y 34 °C, con niveles de humedad cercanos al 95%.

Hacia el centro y norte entrerriano se esperan además chaparrones y tormentas aisladas. Si bien estas precipitaciones pueden traer alivios temporarios, el posterior aumento del vapor ambiental mantendrá la sensación de incomodidad térmica durante las próximas jornadas.

El alivio real para la franja central del país se proyecta lentamente recién a partir del miércoles. El avance de un frente frío débil provocará la rotación del viento al sector sur, lo que derivará en un descenso de las temperaturas máximas hacia el rango de los 26 °C a 28 °C. Las mínimas también mostrarán un marcado retroceso, situándose finalmente por debajo de los 18 °C.



Igualmente será el domingo 5 el día en que definitivamente se sienta un verdadero cambio en las condiciones meteorológicas, con máximas que llegarán a los 20 grados.