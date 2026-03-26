UIER Joven proyectó su agenda 2026



La reunión, celebrada el pasado 19 de marzo, sirvió como plataforma para consolidar un cronograma de actividades que prioriza la vinculación directa con las realidades productivas de la provincia, fomentando el intercambio de experiencias entre las nuevas generaciones de empresarios y dirigentes.

La planificación para el primer semestre del año comenzará con una misión institucional a la localidad de Chajarí en abril. En esta oportunidad, los integrantes del departamento realizarán una visita a dos plantas fabriles de la zona. Esta iniciativa busca no solo conocer de cerca los procesos de agregado de valor en el norte entrerriano, sino también fortalecer los lazos de red entre los miembros del espacio.

Por otro lado, confirmaron la realización nuevamente del ciclo «Conectá con la industria». El encuentro está programado en junio en Concepción del Uruguay, con visita a empresa local. Dada la importancia de este formato para la visibilización del sector, la dirigencia joven proyecta replicar la experiencia a principios de octubre en la zona de la costa del Paraná, evaluando como posibles sedes al Parque Industrial de Crespo o localidades aledañas.

De cara a la segunda mitad del año, UIER Joven se prepara para tener una participación activa y estratégica en la Jornada de la Industria, el evento máximo de la institución Asimismo, durante el encuentro surgió la intención de reeditar el programa «Entre Ríos: campo + industria», una iniciativa de sinergia público-privada que pretende volver a poner en valor la complementariedad de los sectores productivos más dinámicos de la provincia.

Con este plan de trabajo, el Departamento Joven reafirma su compromiso con el crecimiento del entramado industrial entrerriano y la formación de sus futuros cuadros directivos.