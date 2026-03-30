La Escuela Técnica N° 4 recibió equipamiento deportivo del Presupuesto Participativo
El viernes pasado el municipio de Larroque hizo efectiva la entrega de una importante cantidad de materiales destinados a fortalecer el proyecto institucional que busca transformar los tiempos libres en la escuela en espacios de aprendizaje y convivencia.
La propuesta, denominada “Construyendo el juego, cuerpo y equipo”, es una apuesta integral que involucra a docentes de Educación Física, tutores y preceptores. El objetivo principal es que los chicos, desde primer hasta séptimo año, encuentren en el movimiento y la creatividad una forma de expresión emocional y pertenencia escolar a través de desafíos individuales y torneos recreativos.
El equipamiento recibido por la institución destaca por su variedad y calidad, cubriendo diversas disciplinas. Se entregaron un total de 28 pelotas profesionales de marcas reconocidas como Molten y Striker, repartidas equitativamente entre las disciplinas de handball, básquet, fútbol y vóley.
Además, se reforzó el equipo para la práctica de softball con 18 guantes de cuero, pelotas, bases, bates de madera y elementos de protección como caretas. El lote de materiales también incluyó 10 pelotitas de ping pong, pecheras, un juego de fútbol tenis y tres placas de melamina de 18 mm que serán fundamentales para la infraestructura recreativa del establecimiento.
Al tratarse de proyectos elegidos y validados por la propia comunidad, se garantiza que los recursos lleguen a donde más se necesitan, promoviendo hábitos saludables y enriqueciendo la vida cotidiana de los jóvenes larroquenses.