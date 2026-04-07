Comenzaron las reuniones por la reforma previsional convocadas por el Ejecutivo



De los encuentros participan representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y jubilados municipales.

La agenda de trabajo se desarrollará hasta el viernes, instancia en la que cada sector presentará sus propuestas en relación con la reforma previsional.

El objetivo de estas reuniones es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos en torno a un sistema previsional más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat destacó: "La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos".

Asimismo, señaló que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables y previsibilidad para los beneficiarios.

Finalmente, subrayó que estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y brindar previsibilidad a los beneficiarios, mediante la consolidación de reglas claras y sostenibles en el tiempo.