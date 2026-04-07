Central y Sportivo debutaron con empates e idéntico resultado



En la Primera División "A", Central Larroque recibió en su estadio a Central Entrerriano. Fue un partido intenso donde el equipo local buscó imponer condiciones desde el inicio.

El marcador lo abrió Osvaldo Marchesini para el conjunto larroquense, desatando el festejo de la parcialidad roja. Sin embargo, la visita no bajó los brazos y logró la igualdad definitiva a través de Aryan Benítez. Con este 1 a 1, el equipo dirigido técnicamente por Mauricio Londra comienza el certamen sumando de a un poroto ante un rival siempre complicado.

Próximo compromiso: Central Larroque visitará a Defensores del Oeste en la segunda fecha.

Sportivo Larroque: Punto de visitante en el sur

Por su parte, en el Torneo de Ascenso (Primera "B"), Sportivo Larroque tuvo que viajar para hacer su debut frente a Isleños Independientes en Villa Paranacito.

En una cancha siempre difícil por las condiciones del terreno, el "V azulado" logró traerse un empate 1 a 1. El gol del equipo de nuestra ciudad fue anotado por el experimentado Mario Dalmón, mientras que Matías Agüero convirtió para el local. Es un punto algo insulso para Sportivo en su ambición de ser protagonista y pelear por el regreso a la "A".

Con este resultado, Sportivo queda en el lote de los escoltas con una unidad, detrás de los líderes Atlético Sur, Sporting y Defensores del Sur que ganaron sus encuentros.



Empates en las sub 23: En los partidos previos, el rojo empató con el equipo de Gualeguaychú 1 a 1, anotando para los locales Francisco Monti, mientras que Sportivo en su visita al departamento Islas, quedó en cero, igual que su rival.