Atletismo: Joana Navarrete se incorpora a la estructura de alto rendimiento de Racing Club



Es como todo, los resultados o los objetivos vienen después de recorrer un camino, de dar los pasos sucesivos que llevan a alguien de un lugar a otro, y si la referencia apunta a alguien que hace de correr, su pasión, todo tiene más sentido y valor.



Lejos de ser una casualidad, Joana tiene claro por qué se le abrieron las puertas de uno de los clubes más importantes del país: "La posibilidad de estar en Racing Club surge como resultado de un proceso que vengo construyendo hace tiempo desde lo deportivo. Mis últimos rendimientos y competencias generó el contacto".

Para ella, este paso es fundamental para lo que viene: "Es una oportunidad muy importante para mí, porque representa un salto de nivel, tanto en lo competitivo como en lo profesional. También tiene que ver con estar en un entorno que apuesta al desarrollo de atletas y que me puede potenciar".

Responsabilidad y estructura

Asumir este compromiso requiere una mentalidad clara, y Joana lo vive con esa madurez: "Lo tomo con mucha responsabilidad y entusiasmo, sabiendo que es fruto del trabajo sostenido, pero también entendiendo que es un nuevo desafío en mi carrera".

Además, explicó lo que significa dejar de lado las preocupaciones logísticas para centrarse en el asfalto: "Desde el club, cuento con mayores posibilidades de acceso a competencias de alto nivel, tanto a nivel nacional y espero lograr competencias internacionales, lo cual es clave para mi desarrollo y rendimiento".

Para Joana, el respaldo de una institución organizada es el cambio que marca la diferencia: "El acompañamiento organizativo ya es fundamental, que haya una estructura es importante, porque permite enfocarme plenamente en mis entrenamientos y objetivos".







Desde las redes de ARC, el club reflejó esa misma sintonía al recibirla: "En silencio y construyendo. A veces cuesta un poco más. Otras, fluye más fácilmente. Con la humildad como guía y la ilusión como bandera, Joana se suma a ARC. ¡Bienvenida, Joa! A hacer de este, tu gran año".

Como dice ella misma al cerrar esta nueva puerta que se abre: "Estamos arrancando y ojalá sea la puerta para grandes cosas".