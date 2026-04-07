Pronostican más llovizna, ráfagas de hasta 70 km/h y descenso térmico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso oficial de nivel amarillo para la tarde y noche de este martes 7 de abril, afectando a los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.
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El fenómeno descripto por el orgamismo oficial responde al ingreso de un frente frío que está generando un cambio brusco en las condiciones atmosféricas de la región.

De acuerdo con el reporte técnico, el área será afectada por vientos persistentes del sector sur con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h. No obstante, la mayor preocupación radica en las ráfagas, las cuales podrían superar los 70 km/h en sectores abiertos y zonas urbanas, incrementando el riesgo de caída de ramas o desprendimiento de estructuras ligeras.

En Larroque, el pronóstico indica que la intensidad del viento se mantendrá elevada durante el resto de la jornada, acompañada de una alta probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Se espera que estas condiciones comiencen a estabilizarse de forma gradual durante la madrugada del miércoles, aunque persistirá un ambiente fresco con mínimas que rondarán los 15 grados.

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