Entre Ríos se mantiene en el epicentro de lluvias intensas



El mapa de alertas muestra un panorama complejo para el litoral argentino que irá cediendo en las últimas horas de este miércoles o en las primeras del jueves. Durante la madrugada la magnitud de las tormentas en la provincia dejaron valores superiores a los 100 mm de agua caída y muchas localidades y zonas rurales anegadas.



Mientras tanto, gran parte del sur y centro de Entre Ríos se encuentra bajo nivel naranja, donde aún se esperan lluvias abundantes

Para el día de hoy, miércoles 15, la probabilidad de lluvia se mantiene entre el 70% y el 100% durante todo el día y la noche. Se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, y una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 18°C en un ambiente de alta humedad.





La imagen de radar de las 13:55 HOA muestra núcleos de precipitación activa que avanzan sobre la provincia. El mosaico de radar confirma la presencia de células de lluvia moderada a fuerte posicionándose directamente sobre el área de cobertura de la alerta naranja.

Pronóstico Extendido

El jueves 16 se mantendrá con posibles lluvias a la mañana, mejorando gradualmente hacia la noche. El viernes 17 y el sábado 18 el tiempo mejorará significativamente con cielos algo nublados a despejados y máximas agradables de 25°C. El domingo 19 regresará una inestabilidad leve con bajas probabilidades de lluvia.



