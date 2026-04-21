Monseñor Mauricio Landra desde Luján: "Vamos a bendecir una sotana que usaba Francisco como Papa"

El obispo oriundo de Larroque adelantó los detalles del homenaje al Sumo Pontífice en la Basílica nacional. "Estará cerca de la Virgen, como él siempre quiso", destacó Landra al cumplirse el primer aniversario de su partida.
GENERALES21/04/2026--
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La última misa de Bergoglio en Luján.



En una jornada de profunda significación para la Iglesia argentina, se lleva a cabo hoy en el Santuario Nacional el homenaje central al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento. Será también muy especial para la feligresía larroquense, especialmente a los peregrinos, que muchas veces encontró al entonces Cardenal Bergoglio en la celebración de la misa central en la Basílica de Luján en el cierre de la peregrinación juvenil.

Desde la Conferencia Episcopal, Monseñor Mauricio Landra compartió detalles sobre la ceremonia que reunirá a todos los obispos del país. El referente larroquense explicó que la asamblea plenaria se detiene para honrar su memoria y que el objetivo es "celebrar y agradecer el testimonio y todo lo que nos regaló el Papa Francisco en estos años".

Landra, quien acompañará en el altar mayor durante la Eucaristía, reveló que se ha preparado un espacio destacado dentro del templo para una reliquia muy especial. "Ahí hay una sotana que usaba él como Papa que nos enviaron para que esté cerca de la Virgen de Luján, como él siempre quiso estar durante todos sus años de vida sacerdotal". Este gesto busca simbolizar el vínculo inquebrantable que Jorge Bergoglio mantuvo siempre con la patrona de los argentinos.

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Moseñor Landra junto a otros obispos argentinos en visita a Roma en septiembre de 2024.


La celebración, prevista para este martes 21 de abril a las 17:00 horas, contará con la participación de la totalidad del episcopado nacional, autoridades y representantes diplomáticos. La misa será presidida por Marcelo Colombo, acompañado por la Comisión Ejecutiva de la CEA.

Hacia el final de su mensaje, el obispo de Larroque también puso la mirada en el presente de la Iglesia universal. "Rezamos como Iglesia por el Papa León, que pronto nos venga a visitar y sobre todo que nos guíe como el sucesor de Pedro a todo el pueblo de Dios".

La comunidad local y nacional podrá seguir este histórico evento a través de la transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del Santuario.

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