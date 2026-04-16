Larroque abre la temporada del Circuito del Sur Entrerriano de Newcom

Competencia, pero sobre todo diversión y confraternidad, en el marco de una cita que los fanáticos de esta variante deportiva tendrán este sábado en una actividad que continuamente suma nuevos participantes.



Es una oportunidad para ver en cancha a equipos que llegan desde toda la zona: Sudamérica de Gualeguaychú, Urdi Newcom de Urdinarrain, Churrinches de Ibicuy, Los Teros y Bancarios de Gualeguay, Ave Fénix de Galarza, Valientes de Paranacito y los anfitriones de Newcom Larroque.

Más allá de la competencia, el Newcom se convirtió en un espacio clave para demostrar que la actividad física no tiene edad. Estos encuentros son el motor para mantenerse en movimiento, pero sobre todo para fortalecer lazos entre vecinos de diferentes ciudades que encuentran en el deporte una excusa perfecta para compartir y socializar.

La jornada también tiene un fin comunitario fuera de la cancha. La entrada es un alimento no perecedero para Cáritas Larroque y todo lo que se recaude en la cantina, que estará a cargo de la cooperadora de la Escuela N° 93 Faustino Suárez, será a beneficio de la institución. Un buen plan para pasar el sábado, seguir de cerca el torneo y dar una mano a nivel local.