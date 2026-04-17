Se pone en marcha Red de Escuelas Técnicas que Transforman

En el marco de la transformación de la educación secundaria, se suma esta iniciativa que incorporará a las escuelas técnicas y agrotécnicas, abarcando tanto el ciclo básico como el ciclo superior.

En el marco de la transformación de la educación secundaria, se suma esta iniciativa que incorporará a las escuelas técnicas y agrotécnicas, abarcando tanto el ciclo básico como el ciclo superior.



En esta línea, este jueves se realizó un webinar informativo (conferencia web) de presentación del programa, destinado a los equipos que integrarán la red, donde se compartirán los principales lineamientos, objetivos y modalidad de trabajo de la propuesta.



Red de Escuelas Técnicas que Transforman se desarrollará en modalidad mixta, combinando instancias virtuales y presenciales y se focalizará en la capacitación interdisciplinaria de equipos institucionales, integrados por directivos, referentes de talleres y proyectos y referentes de educación y trabajo que tendrán como objetivo fortalecer la vinculación entre la escuela y el mundo laboral, promoviendo la enseñanza y el aprendizaje en los distintos espacios de taller y práctica.



La iniciativa surge de una articulación estratégica entre el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos, las Fundaciones Grupo Petersen, el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).



La propuesta fortalecerá el trabajo que el CGE ya viene desarrollando a través del programa Escuela y Comunidad, promoviendo la articulación entre organismos e instituciones, así como el trabajo conjunto entre equipos escolares y estudiantes. De este modo, se busca consolidar la educación técnica y generar más y mejores oportunidades para el desarrollo integral de los estudiantes entrerrianos.