El rechazo a la reforma previsional se hizo sentir en las calles de Paraná



Las calles céntricas de la capital entrerriana fueron el escenario de una marcha provincial que en la intención de sus organizadores, buscó marcar un límite a las políticas de la gestión de Rogelio Frigerio. ATE Entre Ríos remarcó que los sindicatos rechazaron lo que consideran un nuevo intento de ajuste sobre los trabajadores y jubilados de la provincia.

La concentración se inició en la Plaza 1 de Mayo y terminó con un acto frente a la Casa Gris. El reclamo principal giró en torno a la posible modificación de la Ley 8732. Desde el gremio estatal advirtieron que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto para el debate, sino que se ha limitado a proponer "vectores que apuntan directo al bolsillo de las y los trabajadores". Para ATE, esta falta de claridad busca ocultar una política de “más ajuste y más hambre”.

En la explanada de la Casa de Gobierno, se leyó un documento conjunto que fue tajante sobre la crisis financiera de la Caja. El texto asegura que “los trabajadores activos y jubilados no somos responsables de los desequilibrios ni del desfinanciamiento”, atribuyendo el déficit a "decisiones erróneas y manejos ajenos" de las gestiones políticas. En esa misma línea, la Multisectorial exigió a los legisladores que no avalen cambios, ya que “la reforma implica la pérdida de derechos vigentes”.





Por otro lado, ATE buscó desmentir la versión oficial sobre el supuesto consenso de los gremios. El sindicato remarcó que el haber jubilatorio no es una asistencia sino un “salario diferido” y parte del patrimonio de los trabajadores. En su portal oficial, destacaron que la sustentabilidad del sistema debe buscarse con eficiencia recaudatoria y no con el sacrificio de quienes ya cumplieron su ciclo laboral.

Como salida al conflicto, el sindicato ratificó su proyecto para crear el Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional (FISPER). Según el gremio, la iniciativa es una respuesta de “justicia distributiva ante la postura cerrada del ejecutivo de no tocar los intereses de los que más tienen”. La jornada concluyó con un llamado a la comunidad a mantenerse en alerta, bajo la premisa de que “defender la Caja es defender la dignidad”.