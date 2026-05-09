Entre Ríos: El trigo retrocede frente a los costos mientras el lino gana terreno



El principal freno para el cereal es el fuerte aumento en el precio de los fertilizantes. Esta suba disparó el rendimiento de indiferencia, dejando la vara muy alta para que el cultivo resulte rentable. De acuerdo a las consultas realizadas por la red de colaboradores del SIBER, se estima una caída del 18% en la superficie destinada al trigo. Esto representa unas 129.900 hectáreas menos, lo que dejaría la intención de siembra total en cerca de 600.000 hectáreas para toda la provincia.

A pesar de los números ajustados, muchos agricultores todavía apuestan al trigo por su estabilidad histórica en la zona y por los beneficios que aporta a la rotación de suelos. Quienes deciden avanzar con la implantación están buscando estrategias para achicar gastos y tratar de salvar la rentabilidad frente a una campaña que viene cuesta arriba.

El lino, la alternativa que resurge

En la otra cara de la moneda aparece el lino, que también empezó a asomar en los primeros lotes de la provincia. La oleaginosa se perfila como una opción atractiva para este invierno, justamente por el alto costo que implica producir trigo.

Las proyecciones indican que el área dedicada al lino podría crecer un 19% respecto al año pasado. Se espera que la siembra alcance las 9.500 hectáreas, superando las 8.000 registradas en el ciclo 2025/26. Si bien hay entusiasmo por este cultivo, el crecimiento encuentra un techo en la falta de semillas de calidad y en la limitada disponibilidad de las mismas, factores que hoy frenan una expansión todavía mayor en el territorio entrerriano.