Entre Ríos reglamentó la generación de energía comunitaria y remota

La provincia dio un giro importante en su política energética con la resolución N° 120/26 de la Secretaría de Energía. Esta normativa pone en marcha un esquema que permite a vecinos, comercios e industrias producir y compartir energía renovable de forma colaborativa, incluso si no tienen espacio para instalar paneles en sus propios techos.
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El nuevo marco legal se apoya en la Ley Provincial N° 10.933 de Energía Eléctrica Sostenible. Lo más destacado es que introduce figuras como el "usuario generador comunitario" y el "remoto". Esto significa que un grupo de personas puede asociarse para armar una planta de generación en un lugar común y recibir los beneficios en sus facturas de luz, o que una empresa puede generar energía en un terreno alejado e imputar ese crédito a su consumo en la ciudad.

Jorge Tarchini, secretario de Energía, señaló que este avance busca cambiar el rol de los entrerrianos en el sistema eléctrico. La intención oficial es que el usuario deje de ser un mero consumidor para involucrarse en la producción. Según el funcionario, la medida apunta a democratizar el acceso a estas tecnologías, bajar costos operativos y fortalecer el desarrollo regional mediante nuevas inversiones.

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Un punto clave de la resolución es la creación de la Generación Distribuida de Interés para la Red (GDIR). Este mecanismo prevé un reconocimiento económico para los proyectos que ayuden a que el sistema eléctrico funcione mejor, por ejemplo, al reducir las pérdidas de energía en el transporte o al evitar que la provincia tenga que hacer obras de infraestructura costosas a corto plazo.

Con este cambio, Entre Ríos busca llegar al 2030 con un 30% de su matriz energética proveniente de fuentes limpias. El plan apunta a que el sistema sea más descentralizado y eficiente, aprovechando los recursos naturales de la zona para apuntalar el crecimiento productivo y mitigar el impacto ambiental.

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