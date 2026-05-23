FAA Larroque reclama "retenciones cero" para pequeños y medianos productores tras los anuncios del Gobierno





El alivio fiscal impositivo que anunció el Gobierno nacional para el sector agropecuario generó repercusiones inmediatas en el sur entrerriano. En su papel como presidente de la filial de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Larroque, Adolfo De Zan, consideró positiva cualquier reducción de la carga tributaria, aunque aclaró que la medida resulta insuficiente para los productores de menor escala, quienes arrastran las consecuencias de una campaña durísima.

De Zan recordó que la descapitalización y los costos de los insumos golpean con más fuerza a los eslabones más chicos de la cadena productiva. En ese sentido, insistió en un viejo reclamo que la entidad ya ha planteado formalmente ante los legisladores nacionales: la eliminación total de los derechos de exportación para este conjunto de productores.

El testimonio cobra un valor particular al provenir de alguien que experimenta la realidad del campo en carne propia. De Zan, quien además de liderar la filial local es un pequeño productor de la zona, atendió la consulta periodística interrumpiendo por unos minutos sus labores habituales en plena jornada laboral, reflejando el día a día de un sector que no da tregua.

La situación crítica que se vive en los campos del departamento Gualeguaychú, donde el impacto de la sequía diezmó los rendimientos, agrava el panorama. Según manifestó el dirigente, la falta de fondos y las deudas acumuladas tras la mala cosecha están empujando a muchos agricultores de la zona a tomar la drástica decisión de abandonar la actividad y no sembrar en la próxima campaña.