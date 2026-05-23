Las exportaciones de Entre Ríos crecieron 21 por ciento en el primer trimestre de 2026

Con una tendencia crecientes desde 2025 en volúmenes y valores exportados, la provincia generó exportaciones por un total de 529 millones de dólares entre enero y marzo de este año. Con una expansión significativa, los datos dan cuenta de una consolidación del crecimiento de las exportaciones. Así lo detalla un informe privado elaborado por el Consejo Empresario.
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Según el informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones de la provincia registraron un buen inicio de 2026.

Durante el primer trimestre, las ventas al exterior totalizaron los 529 millones de dólares. El dato representa un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. Ello implica una tendencia positiva en continuidad con los resultados de 2025, en el que se habían alcanzado 2.115 millones de dólares y significaron un incremento interanual del 31 por ciento, equivalente a aproximadamente 498 millones de dólares adicionales.

Los datos dan cuenta de una consolidación del crecimiento de las exportaciones desde 2025, con una expansión significativa respecto al año anterior. La recuperación sostenida del sector externo provincial es acompañada por un contexto favorable en términos de demanda internacional y volúmenes exportados, que cobra mayor relevancia para los encadenamientos productivos de la provincia cuando se trata de productos agroindustriales con agregado de valor y generación de trabajo.

El informe destaca que a nivel provincial se observa una dinámica consistente con la trayectoria nacional. En el país se comercializó entre enero y marzo de 2026 el equivalente a 21.853 millones de dólares, lo que implicó una suba del 19 por ciento interanual. Entre Ríos siguió esa misma tendencia. La mejora en las exportaciones estuvo dado por un incremento del 27 por ciento de productos primarios, una suba del 6 por ciento de las manufacturas de origen agropecuario, un aumento del 7 por ciento de las manufacturas de origen industrial y además un salto del 88 por ciento en combustibles y energía.

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En cuanto a la composición de las exportaciones entrerrianas, los productos primarios generaron 336 millones de dólares y registraron un crecimiento del 27 por ciento. Dentro de este rubro, el trigo se mantiene como el principal producto, con un incremento del 61 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Le siguieron el maíz, que tuvo una caída del 8 por ciento; las oleaginosas, excepto la soja, que tuvieron una expansión del 120 por ciento. También se destacó el sorgo granífero y el arroz cáscara, ambos con disminuciones del 22 por ciento y del 61 por ciento, respectivamente.

Las manufacturas de origen agropecuario generaron 149 millones de dólares en el primer trimestre y registraron un incremento del 6 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior. En este sector, la carne bovina registró un incremento del 51 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. Le sigue la carne de ave, con una disminución del 19 por ciento; el arroz y los lácteos, ambos con caídas del 34 por ciento y 30 por ciento, respectivamente. Por su parte, las harinas, evidenciaron un incremento del 51 por ciento, indica el informe.

Las manufacturas de origen industrial generaron 29 millones de dólares en exportaciones, lo que representó una suba del 7 por ciento respecto del mismo trimestre del 2025. En tanto, en concepto de combustibles y energía se sumaron 15 millones de dólares, con un salto del 88 por ciento. En ambos sectores -industriales y energéticos-, los productos químicos volvieron a ser los más relevantes, con una participación del 41 por ciento del total y un aumento del 13 por ciento. Le siguieron las máquinas y aparatos, sus partes y material eléctrico con una caída del 29 por ciento; el papel y cartón y sus manufacturas con un incremento del 16 por ciento interanual; y los plásticos y sus manufacturas, con un incremento del 1 por ciento.

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El informe privado también analiza los cinco principales destinos de exportación. En el primer trimestre de 2026, Vietnam se posiciona primero con 70,2 millones de dólares exportados, lo que representa un crecimiento del 245 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior. Le sigue China, al que se le exportó 52,3 millones de dólares, es decir, un 55 por ciento más que en el trimestre de 2025. Tercero se ubica Brasil, con exportaciones por 49,7 millones de dólares, es decir, un 11 por ciento menos interanual. En el cuarto lugar aparece Bangladesh, con exportaciones por 33,8 millones de dólares, registrando un crecimiento del 285 por ciento. Finalmente, Estados Unidos quedó quinto con 29,2 millones de dólares exportados, lo que representa un incremento del 47 por ciento interanual.


Ver gráficos del informe: https://www.ceer.org/wp-content/uploads/2026/05/Infograf%C3%ADas-exportaciones-IIES-CEER-2025-1-trim.-2026.pdf

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