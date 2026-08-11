El pádel municipal sumó una nueva jornada con finales en Central Buffet





Entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto se jugó la tercera fecha del Circuito Municipal de Pádel, una propuesta organizada por el Área de Deportes de la Municipalidad de Larroque que sigue sumando ritmo y convocatoria.

El certamen se distribuyó en los distintos complejos de la ciudad para las etapas clasificatorias, mientras que las definiciones de todas las categorías se concentraron en las instalaciones de Central Buffet.

En lo deportivo, Tamara Lanterna y Antonella Almada se quedaron con el título en 7ª Damas tras vencer en la final a Agustina Viale y Estefanía Battochi. En +13 Caballeros, la dupla conformada por Rafael Badini y Leo Lizzi superó a Gonzalo Martínez y Christian Fallet para adjudicarse el primer puesto.

La categoría +11 Damas consagró a Jesica Tronco y Carolina Badini, quienes se impusieron ante Cecilia Taffarel y Fernanda Alem. Por su parte, en +9 Caballeros, Juan Augusto Ronconi y Tobías Romaní terminaron en lo más alto del podio al vencer a Jeremías Cusinato y Roberto Lapalma.

La jornada concluyó con un marco nutrido de público y el acompañamiento de las familias que se acercaron a seguir los partidos. Desde el Área de Deportes se destacó el acompañamiento de los complejos, participantes, familias y público que formaron parte de las distintas jornadas, así como el trabajo conjunto que permite sostener y fortalecer esta propuesta deportiva a lo largo del año.