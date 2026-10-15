Destacada actuación de Brian Coto en los Juegos Evita Provinciales de Deporte Adaptado





En el marco de las finales provinciales de los Juegos Evita de Deporte Adaptado, desarrolladas en la ciudad de Concepción del Uruguay, el deportista Brian Coto completó una notable presentación en representación del departamento Gualeguaychú.

El atleta compitió en tres pruebas correspondientes al programa de atletismo adaptado: 100 metros llanos, lanzamiento de bala y salto en largo. Con un rendimiento parejo y competitivo, logró subir al podio en cada una de las competencias tras adjudicarse el tercer lugar.

La cita deportiva tuvo un significado especial para el joven, ya que fue su primera experiencia en una instancia de nivel provincial. Brian forma parte del Espacio de Inclusión de la Municipalidad, donde día a día demuestra un constante entusiasmo y compromiso con la práctica deportiva.



