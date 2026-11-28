

Con una decena de familiares en el estadio mundialista de Montevideo, incluida Mirta, la abuela, y Zulma y Jorge, sus padres, se aguarda con gran expectativa la lista del once titular que enfrentará desde las 17 al "Verdao" por la gloria total de la copa Libertadores de América.



La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se juega hoy, sábado 28 de noviembre, a las 17:00 (hora de Argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo. En Argentina se puede ver en vivo por Telefe, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV









Hace minutos, la delegación larroquense se encontraba haciendo fila para ingresar al mítico Centenario, con la ilusión bastante concreta, que Gastón sea parte del conjunto que saldrá a la cancha desde el minuto cero. También existe la alternativa que ingrese en el complemento, dependerá del desarrollo y el resultado parcial del partido.



No obstante, en el banco o entre los titulares, será el primer larroquense en ser parte de un plantel que está a punto de protagonizar la gran final continental, y cualquiera sea el final, sus familiares estarán ahí para acompañarlo, ojalá para festejar.



Los larroquenses serán parte de los miles de argentinos que alienten al León Platense en tierras orientales, se estimaba que unos 120 colectivos atravesaron la frontera desde Gualeguaychú - Fray Bentos y estarán en las tribunas del templlo del fútbol uruguayo.





Vamos nosotros 🙌💪🇦🇹 https://t.co/BbEYRQX4lg — Juan Prates (@juanprates) November 28, 2026