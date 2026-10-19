Doble festejo para los equipos de Larroque en la fecha del fin de semana



El sábado 17 de octubre dejó un saldo muy favorable para la V azulada, el representantes de la ciudad en el torneo de ascenso. Sportivo Larroque tuvo una jornada ideal en su cancha frente a Atlético Sur: festejó por 2 a 1 en Sub 23 y coronó la tarde con un 2 a 0 en Primera División.



Con este resultado, el conjunto de Fabian Esquiveal quedó como escolta en el Grupo A con 6 puntos y escolta también en Sub 23 con 5 unidades.

Por su parte, Central Larroque, que venía de empatar entre semana con Deportivo Urdinarrain, tuvo otra vez acción fuera de casa frente a Central Entrerriano por la Divisional A.



Aunque cayó por la mínima en Sub 23 (1 a 0), en la categoría principal dio el golpe y se impuso 2 a 0 con goles de Urbano Quintana y Gerónimo Escalante. El triunfo le permite mantenerse en el segundo lugar del Grupo B con 11 puntos, metiendo presión en lo alto de la tabla.