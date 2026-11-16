Semana algo inestable pero de lluvias escasas en la región



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para esta noche de lunes probabilidades de tormentas de entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos leves a moderados del sector noreste. Esta inestabilidad se enmarca en un sistema de mal tiempo que afecta a buena parte de Entre Ríos y otras once provincias del centro y litoral del país, donde rigen advertencias por precipitaciones y ráfagas.

El martes continuará con tiempo inestable, tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Según las estimaciones de los modelos meteorológicos privados como Meteored, el acumulado de agua entre hoy y mañana rondará los 6,5 milímetros en la localidad, aunque la mayor actividad eléctrica se concentrará en el inicio de la semana.

Para el miércoles y el jueves se espera una mejora temporaria en las condiciones, con cielo mayormente nublado y vientos rotando al sector sur y sudeste, lo que traerá un leve descenso térmico. Las mínimas bajarán a los 16 o 17 grados y las máximas se ubicarán entre los 27 y 28 grados, acompañadas de ráfagas que el miércoles por la tarde podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Hacia el viernes volverá la chance de chaparrones durante la mañana, con una máxima que bajará a los 26 grados, dando paso finalmente a un fin de semana con cielo parcialmente nublado, sin lluvias a la vista y temperaturas agradables en torno a los 28 grados tanto el sábado como el domingo.