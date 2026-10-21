Una zona de Entre Ríos está bajo alerta por tormentas para este jueves

La costa del Paraná, el área bajo alerta que delimitó el S.M.N., será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y frecuente actividad eléctrica, con acumulados previstos de entre 40 y 80 mm.

Por su parte, Larroque queda por ahora fuera del área de alerta, aunque registrará una jornada inestable con lluvias y tormentas aisladas, y una temperatura que oscilará entre los 15°C de mínima y 23°C de máxima y la posibilidad de algunos chaparrones.



El cuadro de inestabilidad continuará hasta el fin de semana para luego cambiar a un período de buen tiempo, pero hacia el cierre de octubre se espera progresivo ascenso de la temperatura, alcanzando máximas de hasta 30°C para los primeros días de noviembre.



