Un aobra del festival 2026. Fotos de Silvina González.





El Festival de Teatro Larroque puso en marcha la cuenta regresiva rumbo a su novena edición, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. Desde el pasado 4 de noviembre se encuentra abierta la recepción de trabajos para que compañías y elencos independientes de todo el país postulen sus espectáculos.

El plazo para presentar las postulaciones cerrará de manera improrrogable el próximo 4 de enero de 2027, y en las semanas posteriores se darán a conocer las obras seleccionadas que integrarán la grilla oficial. Los interesados en participar pueden solicitar las bases y condiciones escribiendo al correo electrónico festivaldeteatrolarroque@gmail.com.

La respuesta de la comunidad artística frente al lanzamiento superó todas las previsiones iniciales. En diálogo sobre este arranque, el dramaturgo, actor y director Nazareno Molina, impulsor de la iniciativa junto al Grupo Friwox, destacó el fuerte impacto de la convocatoria: "Por el momento, te puedo contar que es increíble el alcance de las redes porque llevamos recibiendo más de 600 mails pidiendo las Bases y condiciones y ya, 60 obras inscriptas. Teniendo en cuenta que recién se abrió la inscripción, es un número sorprendente y creemos que superará a la edición anterior ampliamente".





Nazareno Molina.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Larroque, el festival busca continuar consolidándose como uno de los encuentros culturales de referencia en la región, tras haber cerrado una exitosa octava edición en marzo de 2026 —que reunió elencos de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, culminando con la tradicional entrega de los Premios Paoli—. El evento mantiene como ejes centrales el estímulo a la actividad escénica, el intercambio entre grupos teatrales y el acercamiento del teatro independiente al público local.