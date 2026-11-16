La Escuela Técnica de Larroque cerró en el puesto 20 del Desafío ECO YPF
En la competencia realizada en Junín el 6, 7 y 8 de noviembre, el equipo de Larroque logró meterse entre los veinte mejores del país tras competir contra más de ciento cincuenta instituciones en el Autódromo Eusebio Marcilla. Durante el fin de semana, el prototipo eléctrico diseñado por los alumnos larroquenses mostró un gran rendimiento en las pruebas de velocidad y clasificación.
Según detalló el docente Víctor Lon, el desempeño en pista fue muy sólido en las instancias previas a la carrera final. En el Setup Challenger alcanzaron el puesto 19, en el octavo de milla lograron avanzar hasta la segunda manga, quedaron quintos en la clasificación del Flying Lap y finalizaron sextos en el Sprint Femenino.
Sin embargo, un inconveniente mecánico condicionó el cierre de la jornada en la competencia principal. "En la Endurance venían bien hasta que se rompió un bolillero y quedaron en el puesto 46", explicó Lon sobre la prueba de resistencia que define gran parte del puntaje del campeonato.
A pesar de ese contratiempo técnico en el tramo final, la sumatoria de todas las pruebas dejó a la institución de Larroque en el vigésimo escalón de la tabla general con 159 unidades, consolidándose como el segundo mejor equipo entre las siete escuelas que representaron a Entre Ríos en esta edición.