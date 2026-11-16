La Escuela Técnica de Larroque cerró en el puesto 20 del Desafío ECO YPF

Más allá de los números en la tabla,

la experiencia volvió a poner en valor el compromiso y el entusiasmo de los alumnos,

que durante meses volcaron en el taller todo lo aprendido en las aulas.

El armado y la puesta a punto del vehículo exigieron un fuerte trabajo en equipo entre estudiantes y docentes,

consolidando un sentido de pertenencia que se vio reflejado en cada manga disputada en Junín,

donde defendieron con orgullo los colores de la institución y de toda la comunidad de Larroque.