Adolfo De Zan: “La meta es solucionar y ayudar en la problemática de los pequeños y medianos productores”

Indicó que “lamentablemente los productores de menor escala están desapareciendo y somos muy pocos los que quedamos trabajando en un pedacito de campo, haciendo de todo un poco para seguir en lo que nos gusta y apasiona, como lo es el trabajar la tierra. Tengo, destaca, “mi quinta, chanchos, gallinas, ovejas, vacas, como lo hacían nuestros abuelos, también siembro. Hacemos, junto a la familia como tantas otras, diferentes actividades”.

Recordó que “del campo sale todo lo que consumimos en sus distintas producciones y si no ayudamos a quienes trabajan en el campo se nos termina todo. Es por eso que hace años que estamos en Federación Agraria, luchando por seguir trabajando y no salir del sistema”. Dijo que “por suerte en Larroque tenemos federados que hace largo tiempo mantienen en alto los ideales de la entidad, gente de experiencia, a los que se está sumando sangre nueva con iniciativas acordes a los tiempos que corren”. Indicó que “en los últimos años las sucesivas gestiones de gobierno no nos han tenido en cuenta, por los pequeños y medianos productores, pese a que somos el pulmoncito chico de la ganadería, agricultura, economías regionales y demás”.

Contó que “en Larroque, cada vez somos menos los chacareros de una escala menor, y los que quedamos tenemos nuestros años y solo algunos gurises siguen nuestros pasos; mientras otros buscan un mejor horizonte, porque se sabe que, con pocas hectáreas, no es mucho lo que se puede hacer”.

Finalmente señaló que “el horizonte de nuestra gestión será el de fortalecer la Filial, además de gestionar a nivel provincial y nacional. También seguir sumando gente nueva, los gurises, como les decimos a los productores que siguen el legado de sus padres y mostrarles lo mucho que se puede hacer desde la Entidad”.