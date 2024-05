En diálogo con Acción Rural, Barcos habló con prudencia de sus expectativas para presidir el organismo que rige las políticas mundiales de la salud animal, algo así como el SENASA del mundo, que esta martes 28 de mayo designará a sus nuevas autoridades.

Cosnciente de la hegemonía francesa en un siglo de vida de la OMSA, el representante para las Américas ante ese ente ha venido cosechando muchas adhesiones dentro y fuera del continente, desde que se conoció su candidatura cuando fue presentado por la canciller Mondino a principio de año.

Solo nuestro país y Francia han presentado candidatos a la elección de mañana, pero no será fácil destronar al país galo, que con la directora de los servicios veterinarios franceses Emmanuelle Soubeyran, pretende suceder en el cargo a su compatriota Monique Éloit.

Podríamos decir, en tono de simpatía, que el Argentina campeón del mundo en 2022, es un antecedente de victoria ante Francia que hace ilusionar, pero ya si más seriamente, y de acuerdo a las palabras de Richard Gowan, director para la ONU de la ONG International Crisis Group, "Argentina parece ser un país no europeo que produce muchos altos funcionarios internacionales, incluso si no contamos al papa" Francisco, bromea.



La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, son compatriotas del pontífice.



Pero lejos de esa constelación internacional de argentinos destacados, a Barcos lo podemos apoyar, por su elección de vida, porque además de su destacada trayectoria en la sanidad animal y la introducción de la raza Wagyu en Argentina, ha optado por establecer su residencia en la localidad de Cuchilla Redonda, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. Esta decisión no solo refleja su compromiso con el desarrollo rural y la producción ganadera, sino también su aprecio por la belleza natural y la tranquilidad que ofrece esta región.



Aunque su vida obviamente se reparte entre Argentina y principalmente Europa, es casi curioso verlo en su casa de campo entrerriana, dirigiendo la producción de su hacienda de origen japonés, pero desde donde también encuentra la manera de seguir de cerca sus actividades comerciales, dirigenciales y formativas.





En su cuenta de instagram, Barcos es presentado con un impresionante C.V.



Luis Barcos nació en Colón, provincia de Buenos Aires. Se crió en Pergamino y terminó sus estudios secundarios en la escuala Malvinas Argentinas en Isla Maciel. Egresado de Veterinaria. Se desempeñó como veterinario de campo en la división de Remonta y Veterinaria para luego especializarse en genética de bovinos para carne y manejo de rodeos de cría. Creó el centro de genética GENEX ubicado Navarro y construyó el primer laboratorio de congelación de semen a campo y centro de inseminación móvil.

Manejó las más importantes cabañas de Hereford y Aberdeen Angus del país. Fue presidente de SENASA con la misión de convertir a la Argentina en un país libre de aftosa sin vacunación. Lo logró y dio la última vacuna de fiebre aftosa durante su gestión, status que algunos sabrán porqué no se pudo mantener. Introdujo la técnica de maduración de carnes (Dry Aged) cuando no se sabía lo que era. Introdujo la raza Wagyu en Argentina.



Manejó las más importantes cabañas de Hereford y Aberdeen Angus del país. Fue presidente de SENASA con la misión de convertir a la Argentina en un país libre de aftosa sin vacunación. Introdujo la técnica de maduración de carnes (Dry Aged). Introdujo la raza Wagyu en Argentina. Creó la Escuela de Sommelier de Carnes y el ICOCA. Luis es el único miembro extranjero de la Académie de la Viande en Francia y compone el jurado de carnes en el Concours Genéral Agricole. Luis, además de Director Regional de la Organización Mundial de la Salud Animal para las Américas, es veterinario.

