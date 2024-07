Informan y brindan asistencia para tramitar la continuidad de subsidio en tarifas de electricidad y gas

Desde la Municipalidad de Larroque, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informamos que hasta el 31 de julio, aquellos que nunca hayan completado el trámite deben llenar el formulario de inscripción para no perder los subsidios de luz y gas.



Con estos simples pasos, podrás mantener tus subsidios.

A partir del 31 de julio, el Gobierno Nacional modificará los subsidios de luz y gas, lo que afectará a todos los usuarios a nivel nacional. Por lo tanto, para no perder los beneficios, es necesario inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía y Gas antes de esa fecha.



Si nunca has realizado este trámite, completa el formulario de inscripción en https://www.argentina.gob.ar/subsidios para asegurarte de que tu hogar continúe recibiendo los subsidios correspondientes.



Quienes necesiten ayuda para dicho trámite, podrán asistir a:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD LARROQUE

LOS DIAS LUNES, MIÉRCOLES O VIERNES EN EL HORARIO DE 8 A 12 HS. O AL NUMERO 3446-672026