Docentes volvieron a movilizarse y a protestar por sus salarios

Lo que se ve en las calles de Larroque en estos días no es más que la expresión cabal de la acumulación de la impotencia de trabajadores que expresan de forma mucho más activa y resuelta que hasta el año pasado, su malestar ante el permanente problema de un sueldo que compite de manera desigual con la inflación, pero que en los últimos meses ha empeorado mucho más frente al aumento de precios.



Con carteles, cantos y palmas, recorrieron las calles céntricas y se concentraron en los domicilio de Atilio y Francisco Benedetti, reclamando apoyo a su lucha por un sueldo digno y para dar a conocer su rechazo al voto positivo al proyecto de declarar servicio esencial a la educación por parte del legislador larroquense, que según interpretan los docentes, limitará el derecho de huelga. También cuestionan el recorte del fondo de incentivo docente y el aumento en el aporte que el gobierno decretó para sanear la caja de jubilaciones.



Si los docentes trabajaran cuatro horas por día y tuvieran tres meses de vacaciones, como dijo Cristina Fernández, cuando la ex mandataria se refirió a la situación de los maestros a principios de 2012, con quienes no había podido llegar a un acuerdo sobre los salarios en el marco de la Paritaria Nacional Docente, quizá el sueldo, absolutamente depreciado y con una tremenda pérdida del poder adquisitivo, sería un poco menos indigno.

Pero un maestro sólo se desconecta de su labor educativa cuando duerme y quizá ni siquiera así, porque hay que estar de ese lado de esa realidad para comprender que su vocación, que se elije con libertad y a veces, obligado frente a la falta de alternativas, pero que abraza con pasión, le lleva a dedicar varias horas más por día para prever lo que hará en el aula en la jornada siguiente, sin contar los compromisos secundarios que debe asumir, cuando el estado no los satisface, como el mantenimiento y limpieza de los edificios escolares.

Es cierto también que la queja se da con mayor intensidad cuando quien gobierna promete cambios que no logra concretar por diferentes motivos, aunque sean ajenos a su voluntad y en parte "herencia"; o cuando la ideología nos hace parar en la otra vereda, pero eso no invalida la vigencia de las razones que desde hace muchos años se renuevan en cada ciclo lectivo, cada vez que la inflación comprime el valor de la moneda y la calidad de vida.

Quizá deben pensarse ideas aún más disruptivas para que el estado, en todas sus esferas, entienda que la educación es la base de todo y por lo tanto, valore a quienes ejercen esta actividad.