Muy cerca de su sede, en el SUM del parque de la estación, el mundo scout tuvo su gran encuentro, motivado por el festejo del aniversario, cargado de mucho valor emocional y vestido de gala donde los colores de la pañoleta fue el común denominador por donde se mirara: en las paredes, en el escenario, en las mesas, en los stand de cada rama y por supuesto, en el cuello de los dirigentes actuales y anteriores, y en toda la gurisada.



Como toda historia hecha con el aporte de muchas personas apasionadas por un sueño, estos 25 años no han sido un simple transcurrir de sábados, nudos, ceremonias y campamentos gélidos o calcinantes. Una prueba documentada de eso, fue la crónica y las imágenes que se compartieron en la noche del pasado 17 de agosto, que sirvieron para, una vez más, valorar el tiempo, la energía y el recurso humano invertido.



Lobeznas y Lobatos de la Manada Palabras Mágicas

Un toque épico de la ceremonia, a pura tecnología, fue el descubrimiento de la placa en la flor de lis ubicada a metros del paso a nivel de avenida Urquiza, que mientras se producía, se pudo ver dentro del salón proyectado en la pantalla en la también se vieron fotos y un video que sintetizó el paso del tiempo.



Desde sus inicios, el grupo se caracterizó por su arduo trabajo y dedicación. Las primeras reuniones y capacitaciones, acompañadas por Scouts de otros grupos y ciudades, culminaron el 11 de marzo de 2000, cuando 40 chicos de entre 7 y 11 años comenzaron sus actividades en La Tera. Un lema resonaba en la memoria de aquellos pioneros: “Si llueve, en la Estación”.

A finales de ese año, el grupo ya contaba con 15 adultos educadores, 80 niños y 60 familias. La Comisión de Padres, formada para apoyar el trabajo de los sábados, gestionaba recursos y acompañaba cada paso del grupo.

Con el tiempo, las salidas y campamentos se convirtieron en una constante, llenos de desafíos y aprendizajes. Las ceremonias, promesas y pases se grabaron a fuego en la memoria de los participantes, mientras nuevos líderes asumían el rol de jefes de grupo, guiados por un horizonte amplio y motivador.

Patrulla Cardenal y de la Patrulla Puma, los miembros de la Unidad Nuestra Señora de Luján

El compromiso del grupo con la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se mantuvo firme, inspirado por las palabras del fundador del movimiento Scout, Baden Powell: “Dejar el mundo en mejores condiciones”. Los galpones de la Estación se transformaron en la sede del grupo, un espacio construido con trabajo, sueños y proyectos.

En 2007, al cumplirse 100 años del Movimiento Scout, el grupo saludó al sol en el amanecer del centenario, al sonido del clarín. Ese mismo año, el grupo dejó una marca visible en la comunidad al erigir el Monumento de la Flor de Lis en el parque local.

s Caminantes de los Equipos Arroyo Ceballos y Cruz del Sur, de la Comunidad Baden Powell

Sin embargo, no todo fue fácil. El 23 de marzo de 2008, la Casita Scout, sede del grupo, fue incendiada por manos anónimas. Este trágico evento no detuvo al grupo, que capitalizó el dolor y siguió adelante, más fuerte y unido que nunca.

Los Scouts de Larroque han participado en eventos distritales, zonales, nacionales e internacionales, llevando su pañoleta a muchos lugares y cultivando el espíritu Scout. Han organizado eventos como cacerías, campamentos distritales y foros, compartiendo su lugar, sus manos y su espíritu.

Comunidad Curu- Nau, Rovers

A lo largo de los años, el grupo enfrentó desafíos operativos, logísticos y económicos, pero nunca claudicó. Más padres y madres se unieron, y beneficiarios que completaron su etapa comenzaron a trabajar con otros niños, transmitiendo lo que habían recibido. Jóvenes y adultos descubrieron que estar “Siempre Listos” es un estilo de vida.

Hoy, el Grupo Scout San Isidro Labrador celebra sus bodas de plata, 25 años de esfuerzo, logros y crecimiento. Un cuarto de siglo de sueños y metas alcanzadas, guiados por la esperanza y el compromiso de seguir adelante, como dice la letra de Nuestra Señora de los Scout: “somos muchos los que amamos a la juventud de hoy, caminando por la ruta nuestra guía es Jesús”.

Reconocimientos

El la celebración se nombró y entregaron recordatorios a las personas iniciadoras del grupo, a los que fueron jefes del grupo y a los chicos que forman las diferentes ramas que forman la comunidad scout.





Fundadores:

*Padre Ricardo Adriel

*Magdalena Torres de Acerbi (Malena)

*Liliana Puente

*Debora Lewis

*Norberto Fiorotto (único Fundador en actividad)

*Sergio Fiorotto

*Damian Bertinetti

*Claudio Farabello

*Fabio Larrosa





Jefes de grupos

*Primer Jefe: Sergio Fiorotto

*Segundo Jefe: Damián Bertinetti

*Tercer Jefe: Norberto Fiorotto

*Cuarto Jefe: Fabio Larrosa

*Quinto Jefe: Rosita Zapata

*Sexto Jefe y con dos períodos al frente del Grupo: Damián Elena

*Séptimo Jefe y transitando su segundo período al frente del Grupo: Ma. José Albarenque





Norberto; fundador en actividad, ex jefe de grupo y actual dirigente, fue también uno de los que más bailó en la noche, pero antes, luego de recibir sus diplomas y cuando la emoción tocó el punto más alto, se "quejó" que desde hace 25 años no tuvo más sábados, que perdió ese día de descanso o de familia, pero que ganó un mundo.

Y es tan así, que no solo lo ganó, sino que ayudó a crearlo, a modelarlo y a vivirlo, para que otra gente y en especial los chicos, descubrieran todo un universo formado por cosas que nos rodean y que nos cuesta ver pero sobre todo y más que nada, sentir.