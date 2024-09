Ínédito: más de 70 cabañas se harán presentes en la Expo Rural de Gualeguaychú

Desde la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) indicaron que “existen varios aspectos que se han unido para que esta Expo conlleve semejante nivel de atención. Entre ellos el prestigio que ha venido ganando la exposición; el aumento de categoría de la raza Angus dentro del Circuito Regional “Litoral”; la realización de la Exposición Nacional de Hampshire Down; la siempre dispuesta Asociación de Criaderos de Hereford que a pesar de coincidir la fecha con el Exposición del Centenario en Palermo ha mostrado mucho interés en estar; además de nueva muestra de Caballos Criollos de la mano de la Asociación que nuclea a sus criadores. Todo son elementos positivos y que concitan el interés de estar presente”.



En este sentido, ya son más de 70 las cabañas inscriptas para participar con ejemplares bovinos, ovinos y equinos. “Son números que impactan y estamos muy contentos por ello, al tiempo que nos obliga a redoblar el esfuerzo para que sea una verdadera fiesta ganadera”, remarcaron.

Cabañas participantes



Bovinos: “Santa Ana” de Raúl Denardi; “Bototi Picu” de Barcia Holzer S.A.; “Don Germán” de Ana Raquel Ormaechea; “Don Goyo” de la Oca S.R.L.; “El Cerrillo” de Manuel Olarra Lynch; “El Destino” de Héctor Schultheins; “El Porvenir” de Alberti Silin; “El Progreso” de Heber Ramos; “El Trece” de Eduardo Antonio Spiazzi; “Juan T” de Fabio Zeroli; “La Amalita” de Alejandro Olivera Gandulfo; “La Libertad” de La Conchera S.A.; “La María” de Brisa Sureña; “La Merced” de Eduardo Morrogh Bernard; “La Oma” de Doble G del Litoral; “La Reconquista” de Jorge Holzman; “La Tradición” de Fedemar S.A.; “Maivarepá” de Suc. de Rumelio Spiazzi; “San Carlos” de Los Mestizos; “San Isidoro” de Karina Repetto; “Tres Colonias” de Tres Colonias S.A.; “Tres Molinos” de González – Pino; “El Fortín” de Matías Schimpf; “Los Vascos” de Puerto Seco S.A.; “Don Mateo” de Diego Brauer.



Caballos Criollos: “Los Toros” de Agropecuaria VT S.A.; “C”, de Martín Igarreta; “Cabaña San Miguel”, de La Tapera S.C.; “Don Guillermo”, de Las Auroras S.A.; “Don Manuel”, de Aldo Delbué; “El Campanario” de Pablo Gadea; “El Centinela” de Ricardo De Oto; “El Chañar” de Guillermo Manfredini; “El Coembá” de Nicolás Echezarreta; “La Adelita” de Martín Igarreta; “La Angélica” de Sergio Roma; “La Luna” de Darío Infules; “La Pilarica” de Marcelo Duggan; “La Yunta”, de La Yunta Soc. Civil; “San Miguel” de Manuel Solanet; “Santa Elena” de Yancamil S.A. – Criollos Santa Elena S.A.U.; “Tres Calderos; Ignacio Olarra.



Equinos de otras razas: “La Sarita” de Suc. de Sara Salas de Berisso; “Haras Angélica” de Mirta Susana Gualdoni.

Ovinos: “Don Alberto” de Matías Márquez; “Don Alfredo” de Jorge Piancatelli; “Don Marcial” de Santiago Naselo; “Don Serafín” de Ramiro Fernández; “Dos Reinas” de Pablo Francisco; “El Cacique” de Lucas Ariel Berón; “El Cara Negra” de Luis Taffarel; “El Harem” de Carlos Laborde; “El Principio” de Pablo Osvaldo Hernández; “La Armonía” de Managro; “La Callejera” de Carlos Alberto Amato; “La Constancia” de Roberto Gallo; “La Dormida” de Walter Piola; “La Esperanza” de Agropampa S.A .; “La Gama” de Álvaro Piola; “La Horconera” de Rodrigo de Loizaga; “La Manfrina” de Federico Manfroy; “La Unión” de Femia y Garavaglia S.R.L.; “La Virginia” de Edgardo Cardoso; “Lo de Juan” de Juan Franco Lizzi; “Los Manantiales” de Leandro Lázzari; “Lourdes” de Juan Sebastián Grassi; “Marca Chica” de Thomas Fogg; “San Isidoro” de Karina Repetto; “Tres J” de Juan Alberto Galizzi; “Tres Molinos” de Carlos Ariel González; “Unelén”, de Managro S.R.L.



Un sinfín de actividades para toda la familia



Esta megamuestra conjuga una gran variedad de stands, un importante despliegue en materia de animales, espectáculos artísticos, entretenimientos y una variada oferta gastronómica. A continuación, sólo alguno de ellos:



Charla – “Argentina: hacia un cambio de régimen económico. De Massa a Milei”, a cargo del prestigioso economista Salvador Di Stefano. Viernes 13 a la hora 19:30. Entrada libre y gratuita.



13° Concurso de Vientres, las tradicionales juras de reproductores ovinos y bovinos (Hereford y Aberdeen Angus) y los remates correspondientes.



La Exposición Nacional de Hampshire Down: segundo evento más importante del país de dicha raza, luego de la Exposición de Palermo resulta un premio a una Expo que no para de crecer.



Exposición y Muestra de Caballos Criollos de la mano de la Asociación que nuclea a sus criadores, con una importantísima participación en calidad y cantidad de ejemplares. Se realizarán las tradicionales paleteadas y aparte campero, entre otras.



La presencia en el acto inaugural de la Banda Militar “Tte. Cnel. Filomeno Saturnino Berón” perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General José Francisco Ramírez” de Concepción del Uruguay. Pero esta vez, su actuación tendrá un agregado a pedido del público: ejecutarán temas populares en el escenario de la Expo, dando inicio a los espectáculos artísticos del día domingo.



Granja Demostrativa y Vivencial: espacio para visitar y recorrer, pudiendo interactuar los chicos con los animales que estarán en exhibición.



Número inédito de stands: incluye industria metalmecánica, automotriz, agropecuaria, ganadera, de servicios, comercial, institucional, fuerzas armadas y de seguridad y entretenimientos para los chicos.