Fin de semana con triunfos de Sportivo y Central, y gol de Edu Rothermel para el Lobo

Cuando no! Mario Dalmón anotó para Sportivo Larroque en lo que fue el primer triunfo en el torneo de ascenso luego de tres fechas en las que venía de empatar y perder. Pero el golpe lo dio en de local al bajar al campeón y primer ascendido, Black Ríver. Los dirigidos por Alcides Retamar quedaron segundos, con cuatro puntos, a 5 del líder con puntaje ideal, Unión del Suburbio.







Central, por medio de Willy Antunez y Kevin Olivera, vencieron por 2 a 0 a Juventud Urdinarrain por la primera fecha del torneo "Jorge Perita Riolfo" nombre ilustre del fútbol departamental, que jugó y dirigió en los dos equipos, además de Deportivo. El rojo picó en punta en su grupo junto con el campeón del apertura, Deportivo Urdinarrain, que también ganó.



Gol de Edu (debajo de la publicidad)



Y si algo tiene el rojo es su vocación de formar y ceder jugadores, como Augusto Lonardi, que jugará con Paolo Impini en Juventud Unida en el Torneo Regional Federal Amateur, donde serán compañeros del ex River, Rodrigo Mora. Y hablando de formados y cedidos, Eduardo Rothermel, marcó el 2 a 1 sobre Deportivo Belgrano de San Francisco, en la ida de la segunda etapa de la Reválida del Federal A. Lanzado al ataque, tomó el rebote del arquero y de atropellada, le dio el triunfo al lobo, a los 20 segundos del segundo tiempo.