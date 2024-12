Primer trimestre del año: Anticipan mayor probabilidad de lluvias normales en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha publicado su pronóstico climático para el primer trimestre de 2025, destacando una situación incierta respecto al fenómeno de La Niña. La probabilidad de La Niña aún no se ha concretado, generando discrepancias entre los pronósticos humanos y computacionales y anticipando un escenario de lluvias variable en diferentes regiones del país.



Por lo pronto, Entre Ríos tendría un buen balance en cuanto a las tendencias de lluvia y temperaturas, que se asociarían a las estadísticas para esta época del año, sin mayores novedades respecto de las precipitaciones y el calor.



La incertidumbre alrededor del fenómeno ENSO (El Niño – Oscilación del Sur) es notable, manteniendo dudas sobre si prevalecerán las condiciones neutrales o si La Niña regresará de manera fugaz y débil. Según la reciente actualización del IRI (International Research Institute for Climate and Society) del 19 de diciembre, las condiciones oceánicas en el Pacífico tropical indican un estado neutral, mientras que los indicadores atmosféricos sugieren características de La Niña.

Discrepancias en los Pronósticos

Existen grandes diferencias entre los pronósticos del CPC (Climate Prediction Center – NOAA), que combinan el criterio humano con modelos numéricos, y aquellos pronósticos objetivos sin intervención humana. El CPC prevé una probabilidad del 72% para el retorno de La Niña en el trimestre de diciembre a febrero, mientras que el IRI proyecta una continuidad de condiciones neutrales con una probabilidad del 59%.

Clima en Argentina para el Primer Trimestre de 2025







Precipitaciones: El panorama de lluvias será complejo y variable según la región. Se espera que la región del NOA presente lluvias por encima de lo normal, mientras que el sur de la Patagonia, Cuyo, y buena parte de la región central, como Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires, experimenten precipitaciones habituales para la época. En cambio, el centro y norte de la Patagonia, el norte del Litoral y el centro-este de Buenos Aires, incluyendo el AMBA, podrían tener condiciones normales a inferiores a lo normal.







Temperaturas: Se anticipa un verano más caluroso de lo habitual en prácticamente toda Argentina, con temperaturas por encima de lo normal, especialmente en las regiones del NOA y la Patagonia. En Cuyo, las provincias centrales y el norte del Litoral, las temperaturas se mantendrían entre normales y superiores a lo normal. El sur del Litoral es la única región con un probable comportamiento normal.