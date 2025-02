Adolfo De Zan: “Vamos por la eliminación total de las retenciones, caso contrario, varios quedarán en el camino”

El federado señaló que “toda quita de retenciones es bienvenida, pero la baja al pequeño y mediano productor le favorece poco y nada, porque el chacarero está en rojo. Es así, que nosotros vamos por la eliminación total, caso contrario, varios quedarán en el camino”.

De Zan afirmó que “en la Filial Larroque se ha charlado y mucho sobre este tema y si no se quitan las retenciones será el final para muchos productores que lamentablemente quedarán fuera del sistema, como tantos otros en tiempos no muy lejanos”. En este marco se preguntó ¿Qué va a pasar con esa gente? “Seguramente, con un poco de fortuna, ser peón de los grandes grupos concentrados y prestar servicios por unas migajas, con los fierros que le queden”, explicó.

Por otra parte, el dirigente advirtió “si no nos escucha el gobierno, el chico seguirá en vías de extinción” y agregó que “en mi caso hago un poco de ganadería y presto servicios, ya que sembrar no puedo, dado que los números no cierran de ninguna manera, además no tenemos volumen como para negociar precios, como sí ocurre con los grandes inversores que arrasan con todo campo, alquilándolos a precios que nosotros ni en sueños podemos pagar”.