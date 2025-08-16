Larroque rinde homenaje al Padre Alberto Paoli a 32 años de su partida

Nacido el 2 de enero de 1921, el Padre Paoli dedicó su vida al servicio pastoral y a la formación artística en la ciudad. Como párroco, dejó una profunda huella en la comunidad y fue fundador de la Escuela Parroquial de Arte Escénico (EPAE), hoy conocida como Escuela Municipal de Arte Escénico (EMAE), y del Grupo de Aficionados de Teatro Experimental (CATE). Su compromiso con la cultura y el teatro local inspiró a generaciones de artistas.

El homenaje también rememorará su legado espiritual, educativo y cultural, recordando que su nombre perdura en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli”, un espacio que continúa siendo un punto de encuentro artístico para Larroque.

“Recordamos con gratitud su legado en la cultura, el arte y la fe que marcó a nuestra comunidad”, expresaron desde el Área Cultura.