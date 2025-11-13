La provincia de Entre Ríos marcó el inicio de una nueva etapa agrícola con el comienzo de la siembra de soja de primera, uno de los cultivos de verano más relevantes para la campaña 2025/26.
Informe bianual: La actividad económica de Entre Ríos creció 3,8% interanual en junio y consolida su recuperación
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó su informe bianual de actividad económica, que analiza la evolución de la economía provincial entre junio de 2023 y junio de 2025.PRODUCCION13/11/2025-
Según el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), la provincia registró en junio de 2025 un crecimiento interanual del 3,8%, consolidando la tendencia positiva observada desde fines de 2024, aunque con una leve variación mensual negativa que podría anticipar cierta estabilización en el ritmo de crecimiento.
El informe, elaborado con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEC) y de organismos nacionales, muestra una recuperación importante luego de la caída registrada durante 2024, atribuida a las condiciones políticas y económicas que afectaron al país.
Sectores en recuperación
Entre los sectores con mayor repunte, la molienda de soja se destacó con un crecimiento del 19% interanual, alcanzando 36.454 toneladas y recuperando niveles similares a los de principios de 2023. En tanto, la faena avícola, uno de los motores de la economía provincial, aumentó 8% en relación al año anterior, con 28,8 millones de cabezas faenadas, lo que mantiene a Entre Ríos como líder nacional, con el 51% de la producción total de carne aviar.
Faena en Fadel
También se observó un incremento sostenido en el patentamiento de automotores, que alcanzó 1.350 unidades en junio, con una participación del 2,5% en el total nacional.
Consumo y energía
El consumo de energía eléctrica se mantuvo estable, con una leve caída del 1% interanual, mientras que el consumo de gas registró una fuerte recuperación del 35%, alcanzando 37.827 mil m³, lo que representa el 1,2% del total nacional.
En contraste, el consumo de combustibles líquidos se mantuvo sin repunte: la nafta no mostró variación interanual, y el gasoil permaneció estable tras una baja del 10% en 2024, con 37.888 m³ consumidos en junio y una participación del 3,8% a nivel nacional.
Empleo y recaudación
El empleo asalariado privado registrado mostró un leve crecimiento del 0,9% interanual, representando el 2% del total nacional, mientras que la recaudación provincial tuvo una mejora del 1%, aunque sin recuperar la caída del 7% registrada el año previo. Los Ingresos Brutos continúan siendo la principal fuente de ingresos de la provincia, con una participación del 73% en el total recaudado.
Perspectivas
El informe concluye que la economía entrerriana retomó la senda del crecimiento, aunque no de manera uniforme entre sectores. Las mejoras más claras se registran en la molienda de soja y el mercado automotor, mientras que la recaudación, la faena avícola, el empleo privado y el consumo de combustibles aún no logran recuperar plenamente los niveles previos a la recesión de 2024.
La campaña triguera en el sur entrerriano avanza con buenas perspectivas y rindes prometedores
Con el inicio de la cosecha, los productores del sur de Entre Ríos comienzan a delinear las primeras estimaciones de una campaña triguera que, según coinciden los referentes del sector, muestra muy buenos signos en los lotes.
El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas
Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.
Un informe técnico reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la evolución del poder de compra de los productores de trigo, maíz y arroz largo fino en Entre Ríos, medido a través de la relación insumo-producto entre la urea y los granos, desde enero de 2024 hasta la actualidad. El estudio tomó como base los precios pizarra locales, expresados en dólares, para ambos componentes.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie, elaborado a partir de los valores obtenidos en los remates realizados por las distintas rurales de la provincia durante octubre.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Frigerio entregó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad de la provincia
Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el gobierno provincial entregó este martes 48 móviles cero kilómetro a la Policía de Entre Ríos, que serán distribuidos entre las jefaturas departamentales de acuerdo con la población de cada zona.
Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar del Festival de Teatro Larroque 2026, que celebrará su octava edición los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.
