La Técnica de Larroque fue la tercera mejor de Entre Ríos en el inicio del Desafío Eco YPF

Con un tiempo total de 37.945, el equipo larroquense se ubicó como la tercera mejor escuela entrerriana, detrás de la EET N°2 “José María Colombo” de Gualeguaychú (13°) y la EET N°3 “Miguel Ángel Marsiglia” de Concepción del Uruguay (21°).







El evento reúne a escuelas técnicas de todo el país que diseñan y construyen vehículos eléctricos, promoviendo la innovación, el trabajo en equipo y la educación tecnológica con enfoque sustentable.

Este sábado y domingo siete autos eléctricos construidos por estudiantes y docentes de escuelas técnicas de Entre Ríos compiten en una nueva edición del Desafío Eco YPF, en el autódromo de Concepción del Uruguay. Las verificaciones técnicas comenzaron el viernes, y la competencia se puede seguir en vivo por RUSmediaTV.





El evento reúne a 132 equipos de las 24 provincias argentinas, con vehículos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente en los talleres escolares. Con entrada libre y gratuita y acceso a boxes, la actividad promueve el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y la innovación sustentable entre jóvenes de todo el país.

Entre Ríos está representada por seis instituciones con siete autos:

EET N°1 “Brigadier General Pascual Echagüe” de Concordia (auto N°46).

EET N°1 “Dr. Conrado Etchebarne” de Villaguay (auto N°75).

EET N°2 “José María Colombo” de Gualeguaychú (auto N°93).

EET N°1 “General Francisco Ramírez” de Paraná (auto N°21).

EET N°1 “Prablo R. Broesse” de Larroque (auto N°28).

EET N°3 “Miguel Ángel Marsiglia” de Concepción del Uruguay, con los autos N°50 y N°63, en homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana.



Cada equipo está integrado por al menos tres pilotos —uno de ellos mujer—, tres mecánicos y dos docentes responsables. Además, la escuela anfitriona instaló un taller comunitario dentro del autódromo, donde sus estudiantes brindan soporte técnico a los equipos visitantes.



Programa de actividades

El fin de semana comenzó el viernes 7 de noviembre, con la fiesta de presentación de la carrera en la Plaza Ramírez.

El sábado 8 se realiza la apertura del público y del “Eco Village”, la caminata por la pista y tres competencias:

Competencia 1: Setup Challenge (10:35).

Competencia 2: 1/8 de Milla (12:40).

Competencia 3: Flying Lap (17:00 a 18:30).



El domingo 9 se desarrollarán las pruebas y premiaciones finales, con las competencias femeninas y la exigente prueba “Endurance”, cierre del evento. La ceremonia de premiación está prevista para las 15:40.



El Desafío Eco YPF es organizado por la Fundación YPF y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la CDA del ACA y la FIA. Fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación de Entre Ríos, las Cámaras de Diputados y Senadores y el Concejo Deliberante de la ciudad anfitriona.