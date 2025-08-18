El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal

Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.
Los tres trofeos se podrán ver el viernes 12 de septiembre, en el Polideportivo Municipal, en una jornada que quedará grabada en la memoria. Es posible también que estén presentes familiares de entrerrianos que formaron parte de seleccionados campeones.
El querido músico y vecino que dejó una huella entrañable en la cultura local y provincial, fallecido el 28 de junio pasado, fue protagonista en 2019 del cortometraje “La Pasarela”, que retrató los últimos días de un abuelo "ex ferroviario" pero también, enamorado de su acordeón.
El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.
Este sábado 16 de agosto, a las 19:00 h, la comunidad de Larroque se reunirá en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para un sentido homenaje en memoria del querido Padre Alberto Paoli, a 32 años de su fallecimiento.