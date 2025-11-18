Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.
Monseñor Héctor Zordán se reunió con el Papa León XIV y compartió detalles de la audiencia desde Italia
El obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, fue recibido la semana pasada en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. La reunión se extendió aproximadamente treinta minutos y se desarrolló en un clima “muy cordial, fraterno y de escucha”, según relató el propio obispo en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.GENERALES18/11/2025-
En declaraciones a Radio Nacional Gualeguaychú, Zordán señaló que la conversación con el Sumo Pontífice abordó varios temas vinculados a la realidad de la diócesis. El Papa manifestó interés por la situación pastoral y pidió detalles sobre la cantidad de habitantes, los sacerdotes y las comunidades parroquiales de la región. El obispo también comentó con humor que a los extranjeros les resulta difícil pronunciar “Gualeguaychú”.
Durante el intercambio, el Papa León XIV mencionó que conoce distintas provincias argentinas —entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Salta— por haber viajado a esos destinos cuando era superior general de los padres Agustinos, pero reconoció que nunca visitó Entre Ríos. “Una asignatura pendiente”, dijo Zordán, quien expresó el deseo de que una eventual visita del Santo Padre a la Argentina incluya también la provincia.
En cuanto al perfil del Pontífice, Zordán lo describió como “un hombre tranquilo” y poco mediático, aunque destacó especialmente su capacidad de escucha. Consultado por las preocupaciones que percibió en él, señaló que una de las más marcadas es “el amor a los pobres”, tema central del último documento pontificio. Según contó, el mismo documento fue elaborado inicialmente por el Papa Francisco y completado por León XIV, en una continuidad de magisterio.
Otro eje de la conversación fue la misión de la Iglesia en el mundo actual y la vigencia de los lineamientos del Concilio Vaticano II, junto con la importancia de la sinodalidad. También apareció, aunque de manera breve, la preocupación por los conflictos en el mundo y la necesidad de trabajar por la paz.
Después de su paso por Roma, Monseñor Zordán viajó al norte de Italia, a la zona de Pordenone, para conocer la tierra de sus antepasados. Allí permanece actualmente y regresará al país el 27 de noviembre. Contó que no mantiene contacto con familiares italianos, pero vivió el viaje como “volver a las raíces”. Entre anécdotas distendidas, aseguró que probó pizza y pasta y que la cocina italiana es “muy cuidada y variada”.
Antes de despedirse, envió un saludo a toda la comunidad de Gualeguaychú y la región, agradeció la atención de los periodistas y expresó su deseo de reencontrarse con la audiencia a su regreso.
Sigue el clima variable: del calor y algo de inestabilidad a un fin de semana agradable
En pocos días tendremos un muestrario de condiciones meteorológicas diferentes. Algo de viento, temperatura en ascenso y bastante calor, lluvias y tormentas aisladas y sábado y domingo para disfrutar.
Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar del Festival de Teatro Larroque 2026, que celebrará su octava edición los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.
La distinción es otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su “extensa y prolífica contribución como poeta, músico y periodista, a la cultura popular argentina”. La ceremonia de entrega se realizará el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.
Los secretos de la producción de alimentos, la nueva serie documental con la voz de Sergio Lonardi
El larroquense narra la serie de dos capítulos que describe un recorrido visual por el sistema alimentario global. El documental de la DW, dirigido por Kadir van Lohuizen, revela los desafíos y contradicciones detrás de lo que comemos y plantea una pregunta urgente: ¿podemos alimentar al mundo sin agotar el planeta?
Después de varios fines de semana inestables, llega uno algo soleado pero caluroso
Tras varias semanas en las que el mal tiempo se repetía entre viernes y domingo o en uno de esos días, el pronóstico finalmente anuncia un cambio: este fin de semana no habría lluvias en Larroque ni en la región. El panorama cambia el martes tras un pico de calor.
Enersa avanza en la regularización del servicio eléctrico con alta respuesta de los vecinos
La iniciativa apunta a resolver conexiones informales históricas y garantizar que todas las familias puedan acceder al servicio de manera legal y segura.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.
La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.