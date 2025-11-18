Monseñor Héctor Zordán se reunió con el Papa León XIV y compartió detalles de la audiencia desde Italia

En declaraciones a Radio Nacional Gualeguaychú, Zordán señaló que la conversación con el Sumo Pontífice abordó varios temas vinculados a la realidad de la diócesis. El Papa manifestó interés por la situación pastoral y pidió detalles sobre la cantidad de habitantes, los sacerdotes y las comunidades parroquiales de la región. El obispo también comentó con humor que a los extranjeros les resulta difícil pronunciar “Gualeguaychú”.

Durante el intercambio, el Papa León XIV mencionó que conoce distintas provincias argentinas —entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Salta— por haber viajado a esos destinos cuando era superior general de los padres Agustinos, pero reconoció que nunca visitó Entre Ríos. “Una asignatura pendiente”, dijo Zordán, quien expresó el deseo de que una eventual visita del Santo Padre a la Argentina incluya también la provincia.

En cuanto al perfil del Pontífice, Zordán lo describió como “un hombre tranquilo” y poco mediático, aunque destacó especialmente su capacidad de escucha. Consultado por las preocupaciones que percibió en él, señaló que una de las más marcadas es “el amor a los pobres”, tema central del último documento pontificio. Según contó, el mismo documento fue elaborado inicialmente por el Papa Francisco y completado por León XIV, en una continuidad de magisterio.





Otro eje de la conversación fue la misión de la Iglesia en el mundo actual y la vigencia de los lineamientos del Concilio Vaticano II, junto con la importancia de la sinodalidad. También apareció, aunque de manera breve, la preocupación por los conflictos en el mundo y la necesidad de trabajar por la paz.

Después de su paso por Roma, Monseñor Zordán viajó al norte de Italia, a la zona de Pordenone, para conocer la tierra de sus antepasados. Allí permanece actualmente y regresará al país el 27 de noviembre. Contó que no mantiene contacto con familiares italianos, pero vivió el viaje como “volver a las raíces”. Entre anécdotas distendidas, aseguró que probó pizza y pasta y que la cocina italiana es “muy cuidada y variada”.

Antes de despedirse, envió un saludo a toda la comunidad de Gualeguaychú y la región, agradeció la atención de los periodistas y expresó su deseo de reencontrarse con la audiencia a su regreso.