La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.
Emitieron alerta meteorológico por tormentas para el sur entrerriano
Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.REGION19/11/2025-
El Servicio Meteorológico Nacional informó hoy de la posible ocurrencia de tormentas en el sur entrerriano y otras regiones del centro del país, cuando el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
A su vez, el sitio Meteored, destacó que el jueves será un día de cambios meteorológicos en la franja central de la Argentina, en respuesta al avance de un frente frío que ingresará con fuertes vientos del sur y sudoeste sobre el norte de la Patagonia y la región cuyana, y posteriormente iniciando convección probablemente sobre La Pampa y el sur de Córdoba en la mañana, con la formación de las primeras tormentas.
Se espera que con el correr del día la actividad de mal tiempo progrese hacia el este afectando la franja norte de Buenos Aires y Entre Ríos y que psoiblemente en la zona del AMBA podría comenzar con las primeras lluvias y tormentas aisladas cerca del mediodía, en tanto que el periodo de la tarde es el que a priori se presenta como el que tendría la mayor intensidad de los fenómenos, sin descartar algunos momentos de intensidad fuerte de lluvia.
En Larroque el panorama cambia el jueves 20, cuando aumentará la inestabilidad. Durante la tarde podría registrarse una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche el porcentaje se eleva a 40% – 70%, con chances de tormentas. La temperatura máxima será de 29° y la mínima de 16°. Se prevén ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h.
El viernes 21 también se presenta inestable. La posibilidad de tormentas continúa durante todo el día, con probabilidad de lluvias entre 10% y 40% y nuevamente ráfagas de 42 a 50 km/h, con temperaturas entre 22° y 14°.
A partir del sábado 22, el clima volvería a estabilizarse, con días frescos y sin lluvias. El fin de semana cerrará con buenas condiciones y máximas que rondarán los 27° el domingo. El lunes 24 continuará mayormente soleado y con una máxima prevista de 28°.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas que abarca a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, alcanzando también al centro y oeste de la provincia.
Clima variable en Entre Ríos: alerta por tormentas para el martes y algo de inestabilidad para el fin de semana
Hacia el martes a la noche se prevé el ingreso de un sistema de inestabilidad que podría generar tormentas en el oeste entrerriano, con posterior mejora desde el miércoles. Se espera calor hacia el viernes pero el ingreso de otro frente frío podría traer algunos chaparrones.
14 y 15 de Noviembre: Urdinarrain se prepara para vivir la gran Fiesta de la Cerveza
La vecina ciudad ya palpita una nueva edición de su esperada Fiesta de la Cerveza, organizada por la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana, que este año llega con más propuestas, más música y el espíritu de siempre: celebrar las raíces, el trabajo y la alegría compartida.
Después de las precipitaciones registradas este viernes, el Litoral volverá a estar bajo condiciones inestables a partir del martes, cuando se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal frío que podría generar lluvias y tormentas en la región.
El Municipio de Urdinarrain destacó a la octava edición de la Expo Ovina como "inolvidable"
El evento se desarrolló con una participación récord en el Polideportivo Municipal de Urdinarrain, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la región y como un verdadero punto de encuentro entre la producción, la industria, el comercio y la artesanía local.
Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.
Monseñor Héctor Zordán se reunió con el Papa León XIV y compartió detalles de la audiencia desde Italia
El obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, fue recibido la semana pasada en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. La reunión se extendió aproximadamente treinta minutos y se desarrolló en un clima “muy cordial, fraterno y de escucha”, según relató el propio obispo en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
Roberto Romani recibió la Mención De Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”
En la tarde de este martes 18 de noviembre, el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue escenario de un homenaje histórico al ilustre larroquense, una distinción que reconoce a quienes, por su trayectoria y aporte a la sociedad, han contribuido de manera trascendental al desarrollo cultural argentino.
“Un homenaje que nos une: Roberto Romani vive en el corazón de cada entrerriano”
Atilio Benedetti resaltó el acompañamiento unánime de los diputados entrerrianos y afirmó que el homenaje a Roberto Romani representa un motivo de orgullo colectivo. Destacó su aporte cultural, poético e histórico, al afirmar que “ha pintado cada ciudad y pueblo de Entre Ríos”, celebrando un reconocimiento que “nos hermanó incluso en tiempos de tensiones”.