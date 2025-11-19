Emitieron alerta meteorológico por tormentas para el sur entrerriano

Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.

REGION19/11/2025--
6ba49721-999a-4e8c-86c3-c87df90b2648

El Servicio Meteorológico Nacional informó hoy de la posible ocurrencia de tormentas en el sur entrerriano y otras regiones del centro del país, cuando el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

A su vez, el sitio Meteored, destacó que el jueves será un día de cambios meteorológicos en la franja central de la Argentina, en respuesta al avance de un frente frío que ingresará con fuertes vientos del sur y sudoeste sobre el norte de la Patagonia y la región cuyana, y posteriormente iniciando convección probablemente sobre La Pampa y el sur de Córdoba en la mañana, con la formación de las primeras tormentas.

Se espera que con el correr del día la actividad de mal tiempo progrese hacia el este afectando la franja norte de Buenos Aires y Entre Ríos y que psoiblemente en la zona del AMBA podría comenzar con las primeras lluvias y tormentas aisladas cerca del mediodía, en tanto que el periodo de la tarde es el que a priori se presenta como el que tendría la mayor intensidad de los fenómenos, sin descartar algunos momentos de intensidad fuerte de lluvia. 

En Larroque el panorama cambia el jueves 20, cuando aumentará la inestabilidad. Durante la tarde podría registrarse una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche el porcentaje se eleva a 40% – 70%, con chances de tormentas. La temperatura máxima será de 29° y la mínima de 16°. Se prevén ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h.

El viernes 21 también se presenta inestable. La posibilidad de tormentas continúa durante todo el día, con probabilidad de lluvias entre 10% y 40% y nuevamente ráfagas de 42 a 50 km/h, con temperaturas entre 22° y 14°.

A partir del sábado 22, el clima volvería a estabilizarse, con días frescos y sin lluvias. El fin de semana cerrará con buenas condiciones y máximas que rondarán los 27° el domingo. El lunes 24 continuará mayormente soleado y con una máxima prevista de 28°.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
582692925_17913724764232936_2332905877777926730_n

Irazusta incorporó un tractor pala nuevo para fortalecer las tareas diarias

-
REGION18/11/2025

La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.

Sin_título-21R1C1 (1)

Se espera un nuevo pasaje de tormentas para el martes

-
REGION07/11/2025

Después de las precipitaciones registradas este viernes, el Litoral volverá a estar bajo condiciones inestables a partir del martes, cuando se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal frío que podría generar lluvias y tormentas en la región.

berardo21

Lo más visto
roberto-romani-la-ultima-estrellajpg

El homenaje a Roberto Romani se podrá ver en vivo por YouTube

-
GENERALES18/11/2025

Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.

582692925_17913724764232936_2332905877777926730_n

Irazusta incorporó un tractor pala nuevo para fortalecer las tareas diarias

-
REGION18/11/2025

La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.

DSC_6862-2394

“Un homenaje que nos une: Roberto Romani vive en el corazón de cada entrerriano”

-
GENERALES19/11/2025

Atilio Benedetti resaltó el acompañamiento unánime de los diputados entrerrianos y afirmó que el homenaje a Roberto Romani representa un motivo de orgullo colectivo. Destacó su aporte cultural, poético e histórico, al afirmar que “ha pintado cada ciudad y pueblo de Entre Ríos”, celebrando un reconocimiento que “nos hermanó incluso en tiempos de tensiones”.

690x690

kioscolaplaza