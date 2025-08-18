El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.
Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel
Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.
María Esther de Miguel vuelve a ser motivo de encuentro en su ciudad natal. La autora larroquense, una de las voces más significativas de la narrativa argentina del siglo XX, será recordada a través de la presentación de Violentos jardines de América, una novela que refleja con fuerza poética y mirada crítica los tensos años setenta en el país.
La novela, publicada originalmente en 1974 bajo el nombre Pueblo América, retrata el clima social y político de los años setenta en Argentina a través de la historia de una huelga en un obraje maderero. El conflicto desata una serie de acontecimientos que marcan a un pueblo aislado por el río y la selva, reflejando la miseria y la explotación de una comunidad sometida y proscripta.
A poco de su primera edición, el libro fue retirado de circulación en el contexto de la represión que antecedió al golpe militar de 1976. Recién tres décadas después volvió a editarse, con modificaciones y bajo el nuevo título Violentos jardines de América. En palabras de la propia autora, fue escrito como un intento de “comprender una situación conflictiva que comenzaba a vivirse en el país”.
En la presentación estarán presentes Daniela Churruarín, Nerea Liebre y Nicolás Darchez, quienes compartirán reflexiones sobre la obra y el legado literario de María Esther de Miguel.
La actividad cuenta con la organización del Área Cultura Larroque y el acompañamiento de la Municipalidad de Larroque.
Este sábado 16 de agosto, a las 19:00 h, la comunidad de Larroque se reunirá en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para un sentido homenaje en memoria del querido Padre Alberto Paoli, a 32 años de su fallecimiento.
El querido músico y vecino que dejó una huella entrañable en la cultura local y provincial, fallecido el 28 de junio pasado, fue protagonista en 2019 del cortometraje “La Pasarela”, que retrató los últimos días de un abuelo "ex ferroviario" pero también, enamorado de su acordeón.
Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal
El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.
La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.
La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".
Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.
El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.
El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal
El próximo viernes se realizará en San Luis el primer encuentro de inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde el Dr. Rubén Chaia fue convocado para abordar un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal.
