Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel

María Esther de Miguel vuelve a ser motivo de encuentro en su ciudad natal. La autora larroquense, una de las voces más significativas de la narrativa argentina del siglo XX, será recordada a través de la presentación de Violentos jardines de América, una novela que refleja con fuerza poética y mirada crítica los tensos años setenta en el país.



La novela, publicada originalmente en 1974 bajo el nombre Pueblo América, retrata el clima social y político de los años setenta en Argentina a través de la historia de una huelga en un obraje maderero. El conflicto desata una serie de acontecimientos que marcan a un pueblo aislado por el río y la selva, reflejando la miseria y la explotación de una comunidad sometida y proscripta.

A poco de su primera edición, el libro fue retirado de circulación en el contexto de la represión que antecedió al golpe militar de 1976. Recién tres décadas después volvió a editarse, con modificaciones y bajo el nuevo título Violentos jardines de América. En palabras de la propia autora, fue escrito como un intento de “comprender una situación conflictiva que comenzaba a vivirse en el país”.

En la presentación estarán presentes Daniela Churruarín, Nerea Liebre y Nicolás Darchez, quienes compartirán reflexiones sobre la obra y el legado literario de María Esther de Miguel.

La actividad cuenta con la organización del Área Cultura Larroque y el acompañamiento de la Municipalidad de Larroque.