Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel

Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.

LOCALES18/08/2025--
786e2dc9-0bed-4295-8221-cbc5a7e846f3

María Esther de Miguel vuelve a ser motivo de encuentro en su ciudad natal. La autora larroquense, una de las voces más significativas de la narrativa argentina del siglo XX, será recordada a través de la presentación de Violentos jardines de América, una novela que refleja con fuerza poética y mirada crítica los tensos años setenta en el país.

La novela, publicada originalmente en 1974 bajo el nombre Pueblo América, retrata el clima social y político de los años setenta en Argentina a través de la historia de una huelga en un obraje maderero. El conflicto desata una serie de acontecimientos que marcan a un pueblo aislado por el río y la selva, reflejando la miseria y la explotación de una comunidad sometida y proscripta.

A poco de su primera edición, el libro fue retirado de circulación en el contexto de la represión que antecedió al golpe militar de 1976. Recién tres décadas después volvió a editarse, con modificaciones y bajo el nuevo título Violentos jardines de América. En palabras de la propia autora, fue escrito como un intento de “comprender una situación conflictiva que comenzaba a vivirse en el país”.

En la presentación estarán presentes Daniela Churruarín, Nerea Liebre y Nicolás Darchez, quienes compartirán reflexiones sobre la obra y el legado literario de María Esther de Miguel.

La actividad cuenta con la organización del Área Cultura Larroque y el acompañamiento de la Municipalidad de Larroque.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
533853654_1185186770320113_2976659264619632239_n

Gran festejo por el Día del Niño en el Parque La Estación

-
LOCALES18/08/2025

El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.

530847491_1179787517526705_2861925225116926104_n

Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal

-
LOCALES13/08/2025

El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-08-08 at 13.46

"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".

-
REGION12/08/2025

Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.

ChatGPT Image 16 ago 2025, 03_19_48 p.m.

Es alta la probabilidad de lluvias intensas en el sur de Entre Ríos

-
REGION16/08/2025

El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.

533853654_1185186770320113_2976659264619632239_n

Gran festejo por el Día del Niño en el Parque La Estación

-
LOCALES18/08/2025

El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.

690x690

kioscolaplaza