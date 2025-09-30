El viernes 26 de septiembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
Larroque vibró con la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.
El torneo reunió a 144 jugadores y jugadoras, quienes protagonizaron 117 partidos a lo largo de tres jornadas intensas, acompañadas por un gran marco de público.
Los resultados fueron:
7ma Damas
Campeonas: Gabriela Fiorotto – Miriam Amarillo
Subcampeonas: Agustina Viale – Antonina Fiorotto
+13 Caballeros
Campeones: Mariano Kindsvater – Jonathan Beber
Subcampeones: Javier Cazaux – Fabián Benedetti
+11 Damas
Campeonas: Camila Mettler – Jesica Tronco
Subcampeonas: Magalí Dus – Natalia Turinetto
+9 Caballeros
Campeones: Jeremías Cusinato – Gino Chesini
Subcampeones: José Gómez – Tomás Beber
La fecha dejó en evidencia el entusiasmo de los y las participantes y el acompañamiento constante del público durante todo el fin de semana.
Con un gran nivel de competencia y convocatoria, el circuito entra en su etapa final y se prepara para las últimas fechas, que prometen más emoción y definiciones.
Estudiantes de escuelas locales visitaron la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
En el marco de la propuesta educativa “Escuelas que Cuidan: Aprendiendo a Separar los Residuos”, instituciones educativas de la ciudad realizaron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Larroque recibió fondos para microcréditos destinados a emprendedores de la economía social
El intendente de Larroque, Francisco Benedetti, participó este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Concordia de la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Economía Social.
La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.
La Municipalidad de Larroque informó que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes al curso dictado el pasado 22 de agosto.
Ana Lescano, la Jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, confirmó la realización de la Expo Bomberos 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Parque de la Estación.
Pudo ser la noche soñada de Gastón Benedetti, pero entre el VAR y Rossi se la negaron
El larroquense marcó el único gol de Estudiantes ante Flamengo al final del primer tiempo y luego había anotado el segundo, pero en la revisión se anuló. En la tanda de penales el arquero del Mengao detuvo su penal, que también atajó el cuarto remate, y el Pincha quedó eliminado de la Libertadores.
Con Brian Bustos en el arco, Deportivo Cuenca tuvo la segunda valla con menos goles de la liga ecuatoriana
El arquero larroquense cerró ayer con una derrota la fase regular del torneo de primera división en Ecuador, cayendo al séptimo lugar, posición que los deja afuera del exagonal final pero le da chance de competir por un lugar en la copa Sudamericana.
La campaña 2025/26 avanza con ritmo firme en Entre Ríos. La siembra de girasol ya concluyó y el maíz de primera está próximo a completarse. Reportan daños de jabalíes en lotes implantados.
Concepción del Uruguay recuperó su muestra rural con una edición que superó todas las expectativas
Después de ocho años sin realizarse, la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay volvió a organizar su exposición y el resultado fue ampliamente positivo. La muestra se realizó del 26 al 28 de septiembre y terminó siendo mucho más grande de lo que se había previsto inicialmente, tanto en participación como en volumen comercial y presencia de público.