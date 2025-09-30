Larroque vibró con la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.

LOCALES30/09/2025--
557022076_122217016640150176_7404954824719068476_n

El torneo reunió a 144 jugadores y jugadoras, quienes protagonizaron 117 partidos a lo largo de tres jornadas intensas, acompañadas por un gran marco de público.

Los resultados fueron:
7ma Damas
Campeonas: Gabriela Fiorotto – Miriam Amarillo
 Subcampeonas: Agustina Viale – Antonina Fiorotto

+13 Caballeros
Campeones: Mariano Kindsvater – Jonathan Beber
Subcampeones: Javier Cazaux – Fabián Benedetti

+11 Damas
Campeonas: Camila Mettler – Jesica Tronco
Subcampeonas: Magalí Dus – Natalia Turinetto

+9 Caballeros
Campeones: Jeremías Cusinato – Gino Chesini
Subcampeones: José Gómez – Tomás Beber

La fecha dejó en evidencia el entusiasmo de los y las participantes y el acompañamiento constante del público durante todo el fin de semana.

Con un gran nivel de competencia y convocatoria, el circuito entra en su etapa final y se prepara para las últimas fechas, que prometen más emoción y definiciones.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar

berardo21

Lo más visto
556417203_122217016634150176_3279637696322901149_n

Larroque vibró con la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel

-
LOCALES30/09/2025

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.

690x690

kioscolaplaza