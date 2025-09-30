Larroque vibró con la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel

El torneo reunió a 144 jugadores y jugadoras, quienes protagonizaron 117 partidos a lo largo de tres jornadas intensas, acompañadas por un gran marco de público.

Los resultados fueron:

7ma Damas

Campeonas: Gabriela Fiorotto – Miriam Amarillo

Subcampeonas: Agustina Viale – Antonina Fiorotto



+13 Caballeros

Campeones: Mariano Kindsvater – Jonathan Beber

Subcampeones: Javier Cazaux – Fabián Benedetti



+11 Damas

Campeonas: Camila Mettler – Jesica Tronco

Subcampeonas: Magalí Dus – Natalia Turinetto



+9 Caballeros

Campeones: Jeremías Cusinato – Gino Chesini

Subcampeones: José Gómez – Tomás Beber

La fecha dejó en evidencia el entusiasmo de los y las participantes y el acompañamiento constante del público durante todo el fin de semana.

Con un gran nivel de competencia y convocatoria, el circuito entra en su etapa final y se prepara para las últimas fechas, que prometen más emoción y definiciones.