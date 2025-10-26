La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%

De un total de 6.642 electores habilitados, ya emitieron su voto 4.336 vecinos, lo que marca un ritmo constante y anticipa que, hacia el cierre de los comicios, la participación superará el 70%, porcentaje que suele ser el promedio histórico en la localidad.

En las distintas mesas distribuidas entre las escuelas N° 66 “José Manuel Estrada” , N° 93 “Faustino Suárez” y el colegio Virué, el número de sufragantes muestra un comportamiento parejo. Los registros de cada una son los siguientes:

Mesa 2229: 211 votantes

Mesa 2230: 227

Mesa 2231: 213

Mesa 2232: 226

Mesa 2233: 250

Mesa 2234: 230

Mesa 2235: 220

Mesa 2236: 210

Mesa 2237: 230

Mesa 2238: 229

Mesa 2239: 224

Mesa 2240: 239

Mesa 2241: 236

Mesa 2242: 238

Mesa 2243: 242

Mesa 2244: 243

Mesa 2245: 227

Mesa 2246: 220

Mesa 2247: 221



Las autoridades de mesa destacaron la buena organización y el clima tranquilo en el desarrollo de los comicios, con asistencia sostenida durante todo el día y una participación similar en ambas escuelas.