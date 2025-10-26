La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%

Con el 65% de los votantes que ya pasaron por las urnas hasta las 16 horas, la jornada electoral en Larroque transcurre con normalidad y una participación que se acerca a los valores habituales de la ciudad.

LOCALES26/10/2025--
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13.23

De un total de 6.642 electores habilitados, ya emitieron su voto 4.336 vecinos, lo que marca un ritmo constante y anticipa que, hacia el cierre de los comicios, la participación superará el 70%, porcentaje que suele ser el promedio histórico en la localidad.

En las distintas mesas distribuidas entre las escuelas N° 66 “José Manuel Estrada” , N° 93 “Faustino Suárez” y el colegio Virué, el número de sufragantes muestra un comportamiento parejo. Los registros de cada una son los siguientes:

Mesa 2229: 211 votantes
Mesa 2230: 227
Mesa 2231: 213
Mesa 2232: 226
Mesa 2233: 250
Mesa 2234: 230
Mesa 2235: 220
Mesa 2236: 210
Mesa 2237: 230
Mesa 2238: 229
Mesa 2239: 224
Mesa 2240: 239
Mesa 2241: 236
Mesa 2242: 238
Mesa 2243: 242
Mesa 2244: 243
Mesa 2245: 227
Mesa 2246: 220
Mesa 2247: 221

Las autoridades de mesa destacaron la buena organización y el clima tranquilo en el desarrollo de los comicios, con asistencia sostenida durante todo el día y una participación similar en ambas escuelas.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13

A las 13 horas votó el 46% del padrón en Larroque

-
LOCALES26/10/2025

Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.

mesaesc66

Elecciones 2025: así se distribuyen las mesas y votantes en Larroque

-
LOCALES24/10/2025

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.

571041858_1241150148057108_4605315456359750101_n

Avanza la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez

-
LOCALES24/10/2025

La Municipalidad de Larroque informó que continúa ejecutándose la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez, entre Padre Dalmaso e Hipólito Irigoyen, como parte del programa de mejoramiento urbano y vial que impulsa el municipio.

66713390_1541275259341915_1722698145336393728_n

Sus "alumnos" y amigos rendirán homenaje al Gordo Elena

-
LOCALES24/10/2025

Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.

berardo21

Lo más visto
mesaesc66

Elecciones 2025: así se distribuyen las mesas y votantes en Larroque

-
LOCALES24/10/2025

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 13

A las 13 horas votó el 46% del padrón en Larroque

-
LOCALES26/10/2025

Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.

690x690

kioscolaplaza