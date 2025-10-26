Faltando una mesa la opción oficialista supera con amplitud a Fuerza Entre Ríos.
La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%
Con el 65% de los votantes que ya pasaron por las urnas hasta las 16 horas, la jornada electoral en Larroque transcurre con normalidad y una participación que se acerca a los valores habituales de la ciudad.LOCALES26/10/2025-
De un total de 6.642 electores habilitados, ya emitieron su voto 4.336 vecinos, lo que marca un ritmo constante y anticipa que, hacia el cierre de los comicios, la participación superará el 70%, porcentaje que suele ser el promedio histórico en la localidad.
En las distintas mesas distribuidas entre las escuelas N° 66 “José Manuel Estrada” , N° 93 “Faustino Suárez” y el colegio Virué, el número de sufragantes muestra un comportamiento parejo. Los registros de cada una son los siguientes:
Mesa 2229: 211 votantes
Mesa 2230: 227
Mesa 2231: 213
Mesa 2232: 226
Mesa 2233: 250
Mesa 2234: 230
Mesa 2235: 220
Mesa 2236: 210
Mesa 2237: 230
Mesa 2238: 229
Mesa 2239: 224
Mesa 2240: 239
Mesa 2241: 236
Mesa 2242: 238
Mesa 2243: 242
Mesa 2244: 243
Mesa 2245: 227
Mesa 2246: 220
Mesa 2247: 221
Las autoridades de mesa destacaron la buena organización y el clima tranquilo en el desarrollo de los comicios, con asistencia sostenida durante todo el día y una participación similar en ambas escuelas.
Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.
La Municipalidad de Larroque informó que continúa ejecutándose la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez, entre Padre Dalmaso e Hipólito Irigoyen, como parte del programa de mejoramiento urbano y vial que impulsa el municipio.
En cada historia hay un punto de partida, un instante mínimo que marca el rumbo de una vida entera. Para Ricardo “Gordo” Elena, ese momento fue cuando, siendo apenas un niño, encontró un acordeón olvidado sobre un sofá.
Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.
El juez de Paz Ricardo Chaia explicó los cambios que regirán en las elecciones de este domingo
Ricardo Chaia brindó detalles sobre el funcionamiento de la boleta única en papel, la eliminación del cuarto oscuro y otras modificaciones que regirán por primera vez en las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo en todo el país.
Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.
La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%
Con el 65% de los votantes que ya pasaron por las urnas hasta las 16 horas, la jornada electoral en Larroque transcurre con normalidad y una participación que se acerca a los valores habituales de la ciudad.
Faltando una mesa la opción oficialista supera con amplitud a Fuerza Entre Ríos.