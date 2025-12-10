Desarrollo Social invita al fogón familiar de cierre de año en Larroque

Hay niñas que juegan. Y hay niñas que bailan como si el mundo se ordenara con cada movimiento. Juana Sack, 11 años, de Larroque, pertenece a la segunda especie. Escribe Franco Lizarzuay. (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)
El encuentro se realizará el miércoles 17 de diciembre, de 20 a 22, en el Polideportivo Municipal, donde vecinos y vecinas podrán compartir un momento distendido con canciones populares para disfrutar alrededor del fuegón.
Además, habrá propuestas recreativas y música para todos los gustos. La organización sugiere llevar reposera o manta para mayor comodidad.
La invitación es abierta para toda la comunidad. Todos invitados.
Se inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Especiales, un nuevo paso en la gestión ambiental
El acto contó con la participación de vecinos, autoridades y artistas locales, y dio la apertura oficial a un espacio destinado a la recepción transitoria de residuos especiales y materiales reciclables. El hecho marca un avance significativo dentro del plan municipal de gestión de residuos sólidos urbanos.
Martín Fierro de la Danza: emoción y reconocimiento para el instituto de María José Lonardi
El domingo 7 de diciembre, en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Danza, una gala histórica organizada por APTRA y dedicada por completo al arte coreográfico. Cinco alumnas de Larroque estuvieron ternadas.
La Escuela Secundaria N° 15 “José B. Virué” de Larroque, Entre Ríos, informó la apertura de una segunda división de 1er año para el ciclo lectivo 2026, en respuesta al creciente interés de las familias y la comunidad educativa.
Radioteatro para integrar y crear: Se brindará una capacitación gratuita dentro del ciclo “Entre Saberes”
Este martes 9 de diciembre, de 9 a 12, se dictará en la EPEI N° 12 “Horizontes” una capacitación gratuita sobre radioteatro como recurso para la expresión y la integración, a cargo de Analía Viviana Duarte, integrante de Creaciones "El Ojo Inconsciente".
Desde hace una semanas comenzó la campaña de donación de caramelos en vista de lo que será el trigésimo noveno recorrido por los barrios de Larroque, junto a un equipo de colaboradores que hacen posible la magia de cada 24 de diciembre.
La producción de trigo en Entre Ríos alcanzaría su mayor nivel desde el ciclo 2000/01
La cosecha de trigo en Entre Ríos avanza con firmeza y ya alcanza el 79 % del área implantada, es decir, 576.000 hectáreas de un total de 729.900 hectáreas sembradas en la campaña 2025/26. Así lo informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) en su reporte semanal.
Retenciones: Las Bolsas de Cereales y Comercio celebran la reducción permanente
Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.
