Desarrollo Social invita al fogón familiar de cierre de año en Larroque

El Espacio de Inclusión de la Municipalidad de Larroque invita a toda la comunidad a participar del fogón familiar “Una que sepamos todos”, en el marco del cierre anual de actividades.

LOCALES10/12/2025--
El encuentro se realizará el miércoles 17 de diciembre, de 20 a 22, en el Polideportivo Municipal, donde vecinos y vecinas podrán compartir un momento distendido con canciones populares para disfrutar alrededor del fuegón.

Además, habrá propuestas recreativas y música para todos los gustos. La organización sugiere llevar reposera o manta para mayor comodidad.

La invitación es abierta para toda la comunidad. Todos invitados.

Juana Sack: el arte que la llamó desde los 3 años

-
LOCALES10/12/2025

Hay niñas que juegan. Y hay niñas que bailan como si el mundo se ordenara con cada movimiento. Juana Sack, 11 años, de Larroque, pertenece a la segunda especie. Escribe Franco Lizarzuay. (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)

descargadesoja

Retenciones: Las Bolsas de Cereales y Comercio celebran la reducción permanente

-
PRODUCCION10/12/2025

Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.

