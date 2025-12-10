Desarrollo Social invita al fogón familiar de cierre de año en Larroque

El encuentro se realizará el miércoles 17 de diciembre, de 20 a 22, en el Polideportivo Municipal, donde vecinos y vecinas podrán compartir un momento distendido con canciones populares para disfrutar alrededor del fuegón.

Además, habrá propuestas recreativas y música para todos los gustos. La organización sugiere llevar reposera o manta para mayor comodidad.

La invitación es abierta para toda la comunidad. Todos invitados.