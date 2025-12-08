Radioteatro para integrar y crear: Se brindará una capacitación gratuita dentro del ciclo “Entre Saberes”

La actividad, que forma parte del ciclo "Entre Saberes", una iniciativa del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, es gratuita, con cupo limitado y abierta a docentes, profesionales que trabajen con infancias y adolescencias y al público en general, sin necesidad de conocimientos previos.

Inscripción: 🔗 https://forms.gle/bg3BymRV6PxkcoAR7

Duarte explicó que el taller está orientado a promover la expresión, la creatividad y la integración mediante herramientas como la adaptación de cuentos, técnicas teatrales y uso de efectos de sonido. Parte de los cupos ya fue destinado a docentes de la escuela anfitriona, y el resto se completa mediante un formulario accesible desde las redes de Creaciones "El Ojo Inconsciente".

“Lo que más me interesa es esta capacitación de radioteatro como recurso para la expresión y la integración. Se dicta gracias a un convenio entre el ConTIER y la institución”, destacó.

Un programa que permitió sostener actividad durante todo el año

La capacitadora señaló que esta propuesta se suma a otras acciones realizadas en 2025 dentro del programa del ConTIER, que destina un presupuesto anual a actividades teatrales en la provincia. Con ese acompañamiento, el grupo llevó adelante tres proyectos este año:

Encuentro de Teatro de Infancia y Adolescencias, con participación de elencos de Caseros y Gualeguaychú, además del grupo local.



Incluyó talleres y actividades formativas.



Taller “El teatro como vehículo para la comunicación”, dictado por Ileana en el Teatro Italia de Gualeguay, con dos encuentros en agosto y septiembre.



Duarte recordó además que Ileana Taffarel ya había dado esta misma capacitación en diciembre de 2024, en la Colonia de Verano para Personas Mayores de Pueblo Belgrano. La capacitación actual de radioteatro, cierra el año laboral dentro del programa.



Proyección 2026: un nuevo proyecto seleccionado

Creaciones "El Ojo Inconsciente" también fue seleccionado para un nuevo proyecto a desarrollar el año próximo dentro del programa “Mi Primer Evento” del ConTIER. La propuesta elegida se llama La Magia que Anima y ofrecerá un ciclo de obras de títeres y marionetas, además de talleres de construcción de títeres y marionetas. “Participamos todas las regiones y, dentro de la región 5, seleccionaron nuestro proyecto”, contó Duarte.













Un impulso que revitaliza al grupo

Duarte remarcó que la creación del Consejo de Teatro Independiente significó un fuerte estímulo para volver a poner en marcha iniciativas artísticas: “Nos dio un empujón súper importante, porque vemos que nuestros proyectos tienen cabida y que son interesantes”.

Además, destacó que ellas son las únicas dos personas de Larroque empadronadas en el ConTIER, y que Creaciones "El Ojo Inconsciente" es el único grupo de teatro independiente de la ciudad registrado y en actividad.



Cómo nació la propuesta

Analía Duarte contó que la idea del taller surgió en 2017, cuando daba clases en la EMAE y comenzó a trabajar radioteatro como una forma más de hacer teatro. Subió esos trabajos a YouTube y, un año después, un niño de Córdoba comentó en uno de los videos que en su escuela también estaban haciendo radioteatro. Luego, una docente del Instituto García Ferré de Carlos Paz la contactó para contarle que usaban esos audios para motivar a un alumno del espectro autista, que esperaba su respuesta en la plataforma.

A partir de ese intercambio comenzó un vínculo que continúa hasta hoy, tanto con el joven –que entonces tenía 11 años y ahora 18– como con su familia y con las docentes e integrantes del equipo escolar. Duarte destacó que el radioteatro ayudó a motivarlo e integrarlo, y recordó que también fue valioso para estudiantes con dificultades de lectura, ya que la grabación y edición por partes les permitió experimentar la lectura de corrido y la magia de expresarse e imaginar.

21 años de trayectoria y un trabajo sostenido

Creaciones y el Ojo Inconsciente cumplió este año 21 años de trabajo. Duarte recordó que la primera obra del grupo se estrenó el 30 de octubre, en el Salón Parroquial, y que desde entonces realizaron producciones de teatro, performances corporales y eventos multiartísticos.

Entre esas experiencias mencionó “Hermanos de Patria y Cielo”, una creación en conjunto que, según señaló, forma parte de la identidad del dúo.

Fondos con rendición obligatoria

La capacitadora también destacó que el financiamiento del Contier exige una rendición estricta: “Todos los fondos se rinden con factura y presupuesto al área contable de la provincia. No es algo que nos dan y hacemos lo que queremos; hay que cumplir los plazos de presentación y de rendición”.



Comentó además que, debido a demoras en los aportes y a la devaluación, el Encuentro de Teatro de Infancia y Adolescencias debió ajustarse en su formato respecto al plan original.