El Espacio de Inclusión de la Municipalidad de Larroque invita a toda la comunidad a participar del fogón familiar “Una que sepamos todos”, en el marco del cierre anual de actividades.
Juana Sack: el arte que la llamó desde los 3 años
Hay niñas que juegan. Y hay niñas que bailan como si el mundo se ordenara con cada movimiento. Juana Sack, 11 años, de Larroque, pertenece a la segunda especie. Escribe Franco Lizarzuay. (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)LOCALES10/12/2025-
Empezó a los 3 años, casi como quien respira por primera vez, en el Instituto de Danzas María José Lonardi. Desde entonces, su vida se escribió entre clásico, contemporáneo, danzas españolas y flamenco. La formaron cuatro maestras que dejaron huella: Vanesa Schwindt, María José Lonardi, Dacia Michel y Jazmín Padilla. Cada una aportó algo, pero todas vieron lo mismo: una chica disciplinada, responsable, dedicada. Una artista en pleno brote.
Para Juana, la danza no es hobby: es refugio.
“Me desconecta de todo lo malo. La disfruto mucho.”
En su voz, la pasión suena simple, como si no pudiera ser de otra forma.
Su primer escenario lo pisó a los 8 años, en 2022. No recuerda dónde, pero sí lo esencial: la felicidad. Y desde entonces, siguió firme, incluso cuando el año pasado la rutina le pesaba entre escuela a contra turno y mil actividades. Este año reajustó la brújula: estudia a la mañana, baila a la tarde y encontró su equilibrio.
Entre amigas, ensayos y sueños gigantes, hay una anécdota que hoy se ríe sola: un certamen en Mendoza donde, al llegar, descubrieron que el hotel no era tan… “cinco estrellas” como se lo habían imaginado.
Juana sueña en grande, pero con los pies sobre el piso del estudio.
“Quiero bailar por todas partes… o ser bailarina de algún gran cantante.”
Y más adelante:
“Ser bailarina en otro continente.”
Sus amigas la sostienen, y entre ellas destaca Anita Krywyj, siempre a su lado. Sus profes también la abrazaron fuerte cuando llegaron los Martín Fierro, un día cualquiera, haciendo un trabajo práctico en la casa de un amigo. Se enteró, gritó, todos se asustaron, y terminaron celebrando con helado. Después vio la gala y quedó hipnotizada por el mundo del brillo extremo.
Hoy, Juana no solo quiere que la vean bailar:
“Quiero que vean mi talento, pero también mi personalidad.”
Y vaya si se nota. Porque detrás de cada giro hay una niña que sueña despierta, una artista que ya entiende el sacrificio, y una bailarina que pisa el presente con alma de futuro.
La historia recién empieza. Y Juana ya está bailando en primera fila.
Por Franzo Lizarzuay (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)
Se inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Especiales, un nuevo paso en la gestión ambiental
El acto contó con la participación de vecinos, autoridades y artistas locales, y dio la apertura oficial a un espacio destinado a la recepción transitoria de residuos especiales y materiales reciclables. El hecho marca un avance significativo dentro del plan municipal de gestión de residuos sólidos urbanos.
Martín Fierro de la Danza: emoción y reconocimiento para el instituto de María José Lonardi
El domingo 7 de diciembre, en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Danza, una gala histórica organizada por APTRA y dedicada por completo al arte coreográfico. Cinco alumnas de Larroque estuvieron ternadas.
La Escuela Secundaria N° 15 “José B. Virué” de Larroque, Entre Ríos, informó la apertura de una segunda división de 1er año para el ciclo lectivo 2026, en respuesta al creciente interés de las familias y la comunidad educativa.
Radioteatro para integrar y crear: Se brindará una capacitación gratuita dentro del ciclo “Entre Saberes”
Este martes 9 de diciembre, de 9 a 12, se dictará en la EPEI N° 12 “Horizontes” una capacitación gratuita sobre radioteatro como recurso para la expresión y la integración, a cargo de Analía Viviana Duarte, integrante de Creaciones "El Ojo Inconsciente".
Desde hace una semanas comenzó la campaña de donación de caramelos en vista de lo que será el trigésimo noveno recorrido por los barrios de Larroque, junto a un equipo de colaboradores que hacen posible la magia de cada 24 de diciembre.
La producción de trigo en Entre Ríos alcanzaría su mayor nivel desde el ciclo 2000/01
La cosecha de trigo en Entre Ríos avanza con firmeza y ya alcanza el 79 % del área implantada, es decir, 576.000 hectáreas de un total de 729.900 hectáreas sembradas en la campaña 2025/26. Así lo informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) en su reporte semanal.
Retenciones: Las Bolsas de Cereales y Comercio celebran la reducción permanente
Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.
