Juana Sack: el arte que la llamó desde los 3 años

Empezó a los 3 años, casi como quien respira por primera vez, en el Instituto de Danzas María José Lonardi. Desde entonces, su vida se escribió entre clásico, contemporáneo, danzas españolas y flamenco. La formaron cuatro maestras que dejaron huella: Vanesa Schwindt, María José Lonardi, Dacia Michel y Jazmín Padilla. Cada una aportó algo, pero todas vieron lo mismo: una chica disciplinada, responsable, dedicada. Una artista en pleno brote.

Para Juana, la danza no es hobby: es refugio.

“Me desconecta de todo lo malo. La disfruto mucho.”

En su voz, la pasión suena simple, como si no pudiera ser de otra forma.

Su primer escenario lo pisó a los 8 años, en 2022. No recuerda dónde, pero sí lo esencial: la felicidad. Y desde entonces, siguió firme, incluso cuando el año pasado la rutina le pesaba entre escuela a contra turno y mil actividades. Este año reajustó la brújula: estudia a la mañana, baila a la tarde y encontró su equilibrio.

Entre amigas, ensayos y sueños gigantes, hay una anécdota que hoy se ríe sola: un certamen en Mendoza donde, al llegar, descubrieron que el hotel no era tan… “cinco estrellas” como se lo habían imaginado.

Juana sueña en grande, pero con los pies sobre el piso del estudio.

“Quiero bailar por todas partes… o ser bailarina de algún gran cantante.”

Y más adelante:

“Ser bailarina en otro continente.”











Sus amigas la sostienen, y entre ellas destaca Anita Krywyj, siempre a su lado. Sus profes también la abrazaron fuerte cuando llegaron los Martín Fierro, un día cualquiera, haciendo un trabajo práctico en la casa de un amigo. Se enteró, gritó, todos se asustaron, y terminaron celebrando con helado. Después vio la gala y quedó hipnotizada por el mundo del brillo extremo.

Hoy, Juana no solo quiere que la vean bailar:

“Quiero que vean mi talento, pero también mi personalidad.”

Y vaya si se nota. Porque detrás de cada giro hay una niña que sueña despierta, una artista que ya entiende el sacrificio, y una bailarina que pisa el presente con alma de futuro.

La historia recién empieza. Y Juana ya está bailando en primera fila.



Por Franzo Lizarzuay (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)