CRA renovó autoridades y José Colombatto continuará como vicepresidente

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.

PRODUCCION18/11/2025--
586186974_1250073553817534_7020897382645505069_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=_1q_

En ese marco, el entrerriano José Ignacio Colombatto fue ratificado para un nuevo período como vicepresidente 1°. El médico veterinario de Gualeguaychú, expresidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú y extitular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), continuará acompañando a Castagnani en la conducción nacional durante los próximos dos años.

Consultado sobre su continuidad, Colombatto destacó el significado de esta responsabilidad: “Es un reconocimiento al trabajo, la dedicación y a FARER que tanto ha hecho y hace por los productores agropecuarios. Sabemos que como representantes de ellos faltan muchas cosas por hacer, pero en este bienio que culmina hemos desarrollado una tarea enorme recorriendo el país, escuchando, gestionando y estando donde el productor necesitaba que estuviéramos”.

La Asamblea que designó a las nuevas autoridades se llevó a cabo en la sede de CRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de una comitiva de FARER encabezada por su presidente, Nicasio Tito.

Autoridades para el nuevo período
La conducción de CRA quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Castagnani
Vicepresidente 1°: José Ignacio Colombatto
Vicepresidente 2°: Javier Rotondo
Vicepresidente 3°: Pablo Juan Sánchez
Secretario: Adrián Luna Vázquez
Prosecretario 1°: José Ignacio Lobo Viaña
Prosecretario 2°: Daniel Enrique Lavayén
Tesorero: Ricardo Roquette
Protesorero: Jorge Rois

Completan la Comisión Directiva los vocales Juan Carlos Goya, Gustavo Sutter Schneider, Guillermo Martínez Balbis, César Guatti, Carlos Miguel Bilbao, Juan Pablo Karnatz y Mario Hugo Leiva.

Con el liderazgo renovado, CRA inicia un nuevo ciclo institucional con la mirada puesta en la defensa de los intereses de los productores agropecuarios de todo el país.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
sembradora3

Los productores entrerrianos necesitan vender más grano para acceder a la urea

-
PRODUCCION06/11/2025

Un informe técnico reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la evolución del poder de compra de los productores de trigo, maíz y arroz largo fino en Entre Ríos, medido a través de la relación insumo-producto entre la urea y los granos, desde enero de 2024 hasta la actualidad. El estudio tomó como base los precios pizarra locales, expresados en dólares, para ambos componentes.

berardo21

Lo más visto
roberto-romani-la-ultima-estrellajpg

El homenaje a Roberto Romani se podrá ver en vivo por YouTube

-
GENERALES18/11/2025

Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.

586186974_1250073553817534_7020897382645505069_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=_1q_

CRA renovó autoridades y José Colombatto continuará como vicepresidente

-
PRODUCCION18/11/2025

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.

582692925_17913724764232936_2332905877777926730_n

Irazusta incorporó un tractor pala nuevo para fortalecer las tareas diarias

-
REGION18/11/2025

La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.

690x690

kioscolaplaza