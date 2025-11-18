En la provincia de Entre Ríos, el cultivo de maíz de primera se presenta con resultados muy alentadores. Según el Sistema de Información de la BolsaCER, se estima que se han implantado 430.000 hectáreas dedicadas a este cereal.
CRA renovó autoridades y José Colombatto continuará como vicepresidente
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.PRODUCCION18/11/2025-
En ese marco, el entrerriano José Ignacio Colombatto fue ratificado para un nuevo período como vicepresidente 1°. El médico veterinario de Gualeguaychú, expresidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú y extitular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), continuará acompañando a Castagnani en la conducción nacional durante los próximos dos años.
Consultado sobre su continuidad, Colombatto destacó el significado de esta responsabilidad: “Es un reconocimiento al trabajo, la dedicación y a FARER que tanto ha hecho y hace por los productores agropecuarios. Sabemos que como representantes de ellos faltan muchas cosas por hacer, pero en este bienio que culmina hemos desarrollado una tarea enorme recorriendo el país, escuchando, gestionando y estando donde el productor necesitaba que estuviéramos”.
La Asamblea que designó a las nuevas autoridades se llevó a cabo en la sede de CRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de una comitiva de FARER encabezada por su presidente, Nicasio Tito.
Autoridades para el nuevo período
La conducción de CRA quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Carlos Castagnani
Vicepresidente 1°: José Ignacio Colombatto
Vicepresidente 2°: Javier Rotondo
Vicepresidente 3°: Pablo Juan Sánchez
Secretario: Adrián Luna Vázquez
Prosecretario 1°: José Ignacio Lobo Viaña
Prosecretario 2°: Daniel Enrique Lavayén
Tesorero: Ricardo Roquette
Protesorero: Jorge Rois
Completan la Comisión Directiva los vocales Juan Carlos Goya, Gustavo Sutter Schneider, Guillermo Martínez Balbis, César Guatti, Carlos Miguel Bilbao, Juan Pablo Karnatz y Mario Hugo Leiva.
Con el liderazgo renovado, CRA inicia un nuevo ciclo institucional con la mirada puesta en la defensa de los intereses de los productores agropecuarios de todo el país.
Informe bianual: La actividad económica de Entre Ríos creció 3,8% interanual en junio y consolida su recuperación
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó su informe bianual de actividad económica, que analiza la evolución de la economía provincial entre junio de 2023 y junio de 2025.
La provincia de Entre Ríos marcó el inicio de una nueva etapa agrícola con el comienzo de la siembra de soja de primera, uno de los cultivos de verano más relevantes para la campaña 2025/26.
La campaña triguera en el sur entrerriano avanza con buenas perspectivas y rindes prometedores
Con el inicio de la cosecha, los productores del sur de Entre Ríos comienzan a delinear las primeras estimaciones de una campaña triguera que, según coinciden los referentes del sector, muestra muy buenos signos en los lotes.
El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas
Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.
Un informe técnico reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la evolución del poder de compra de los productores de trigo, maíz y arroz largo fino en Entre Ríos, medido a través de la relación insumo-producto entre la urea y los granos, desde enero de 2024 hasta la actualidad. El estudio tomó como base los precios pizarra locales, expresados en dólares, para ambos componentes.
Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.
Enersa avanza en la regularización del servicio eléctrico con alta respuesta de los vecinos
La iniciativa apunta a resolver conexiones informales históricas y garantizar que todas las familias puedan acceder al servicio de manera legal y segura.
Monseñor Héctor Zordán se reunió con el Papa León XIV y compartió detalles de la audiencia desde Italia
El obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, fue recibido la semana pasada en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. La reunión se extendió aproximadamente treinta minutos y se desarrolló en un clima “muy cordial, fraterno y de escucha”, según relató el propio obispo en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.