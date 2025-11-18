CRA renovó autoridades y José Colombatto continuará como vicepresidente

En ese marco, el entrerriano José Ignacio Colombatto fue ratificado para un nuevo período como vicepresidente 1°. El médico veterinario de Gualeguaychú, expresidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú y extitular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), continuará acompañando a Castagnani en la conducción nacional durante los próximos dos años.

Consultado sobre su continuidad, Colombatto destacó el significado de esta responsabilidad: “Es un reconocimiento al trabajo, la dedicación y a FARER que tanto ha hecho y hace por los productores agropecuarios. Sabemos que como representantes de ellos faltan muchas cosas por hacer, pero en este bienio que culmina hemos desarrollado una tarea enorme recorriendo el país, escuchando, gestionando y estando donde el productor necesitaba que estuviéramos”.

La Asamblea que designó a las nuevas autoridades se llevó a cabo en la sede de CRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de una comitiva de FARER encabezada por su presidente, Nicasio Tito.

Autoridades para el nuevo período

La conducción de CRA quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Castagnani

Vicepresidente 1°: José Ignacio Colombatto

Vicepresidente 2°: Javier Rotondo

Vicepresidente 3°: Pablo Juan Sánchez

Secretario: Adrián Luna Vázquez

Prosecretario 1°: José Ignacio Lobo Viaña

Prosecretario 2°: Daniel Enrique Lavayén

Tesorero: Ricardo Roquette

Protesorero: Jorge Rois



Completan la Comisión Directiva los vocales Juan Carlos Goya, Gustavo Sutter Schneider, Guillermo Martínez Balbis, César Guatti, Carlos Miguel Bilbao, Juan Pablo Karnatz y Mario Hugo Leiva.

Con el liderazgo renovado, CRA inicia un nuevo ciclo institucional con la mirada puesta en la defensa de los intereses de los productores agropecuarios de todo el país.