El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas

El encuentro se concretó en Villaguay, este miércoles, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico. El director de Producción Animal, Martín Sieber, puso en valor el interés del conjunto de entidades e instituciones de los sectores públicos y privados para profundizar políticas públicas que aporten a la lucha.

El funcionario subrayó que "desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia pusimos el combate contra Tristeza en la agenda pública a partir de una demanda concreta de los productores y nos integramos en una tarea común junto al Colegio de Médicos Veterinarios, la Federación Agraria, la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Sociedad Rural; y la Federación de Asociaciones Rurales; junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)".

Tristeza es la forma común para denominar al conjunto de enfermedades integrado por la babesiosis y la anaplasmosis que, pese a ser afecciones diferentes entre sí, poseen características comunes. Tanto las babesias como el anaplasma se desarrollan dentro de los glóbulos rojos de la sangre y producen su destrucción.

Uno de los aspectos esenciales del flagelo, relacionado también a la presencia de garrapatas, es la detección temprana y la notificación inmediata de la sospecha al veterinario privado o del Senasa. "De esa manera es posible accionar con mayor eficiencia en el control y vigilancia" especificó Sieber. En ese marco, la jornada que se concretó en la Rural de Villaguay sirvió para capacitar a los profesionales en prevención, inmunización y tratamiento, unificando protocolos y sensibilizando a los productores ganaderos.

Entre los expertos que dieron cuenta de los avances en tal sentido destacaron Nicolás Morel y Santiago Nava, de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela; y Martín Allasia, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Nacional del Litoral.