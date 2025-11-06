Un informe técnico reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la evolución del poder de compra de los productores de trigo, maíz y arroz largo fino en Entre Ríos, medido a través de la relación insumo-producto entre la urea y los granos, desde enero de 2024 hasta la actualidad. El estudio tomó como base los precios pizarra locales, expresados en dólares, para ambos componentes.
El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas
Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.PRODUCCION06/11/2025-
El encuentro se concretó en Villaguay, este miércoles, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico. El director de Producción Animal, Martín Sieber, puso en valor el interés del conjunto de entidades e instituciones de los sectores públicos y privados para profundizar políticas públicas que aporten a la lucha.
El funcionario subrayó que "desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia pusimos el combate contra Tristeza en la agenda pública a partir de una demanda concreta de los productores y nos integramos en una tarea común junto al Colegio de Médicos Veterinarios, la Federación Agraria, la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Sociedad Rural; y la Federación de Asociaciones Rurales; junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)".
Tristeza es la forma común para denominar al conjunto de enfermedades integrado por la babesiosis y la anaplasmosis que, pese a ser afecciones diferentes entre sí, poseen características comunes. Tanto las babesias como el anaplasma se desarrollan dentro de los glóbulos rojos de la sangre y producen su destrucción.
Uno de los aspectos esenciales del flagelo, relacionado también a la presencia de garrapatas, es la detección temprana y la notificación inmediata de la sospecha al veterinario privado o del Senasa. "De esa manera es posible accionar con mayor eficiencia en el control y vigilancia" especificó Sieber. En ese marco, la jornada que se concretó en la Rural de Villaguay sirvió para capacitar a los profesionales en prevención, inmunización y tratamiento, unificando protocolos y sensibilizando a los productores ganaderos.
Entre los expertos que dieron cuenta de los avances en tal sentido destacaron Nicolás Morel y Santiago Nava, de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela; y Martín Allasia, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Nacional del Litoral.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie, elaborado a partir de los valores obtenidos en los remates realizados por las distintas rurales de la provincia durante octubre.
Comienza la Expo Ovina con la primera Exposición Nacional de la raza Romney en Entre Ríos
El evento se realizará este fin de semana, en el Polideportivo Municipal de Urdinarrain, organizado por el grupo Cabañeros Unidos, con el acompañamiento de la Municipalidad, con entrada libre y gratuita.
La superficie implantada con maíz de primera en la provincia de Entre Ríos para la campaña 2025/26 se estima en 430.000 hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 50 % (equivalente a 142.800 ha) en comparación con el ciclo anterior (2024/25), en el cual se sembraron 287.200 ha.
Trigo entrerriano: una campaña con rindes prometedores, pero con precios en su nivel más bajo desde 2020
Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el rendimiento provincial promedio se ubicaría en 3.600 kg/ha —un 13% más que en la campaña anterior—, aunque la rentabilidad se ve comprometida por la caída del precio a cosecha, que se proyecta en 183 U$S/t.
De un sueño familiar a una industria entrerriana: la historia de Roomijs, cremas heladas de Crespo
Con más de 70 sabores y presencia en toda la provincia, Roomijs Cremas Heladas es el ejemplo de cómo un emprendimiento familiar puede escalar y profesionalizarse sin perder su esencia artesanal. Diseñaron un esquema de negocios que hace muy accesible la apertura de locales a los que proveen freezer y productos.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que, a partir del 1° de noviembre, rige la tercera y última etapa del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025.
Se Ilevará a cabo el día lunes 17 de noviembre a las 18:30 hs en el salón de usos múltiples de la Institución. Se presentará el balance de los últimos años y renovará sus miembros.
