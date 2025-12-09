Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.
La producción de trigo en Entre Ríos alcanzaría su mayor nivel desde el ciclo 2000/01
La cosecha de trigo en Entre Ríos avanza con firmeza y ya alcanza el 79 % del área implantada, es decir, 576.000 hectáreas de un total de 729.900 hectáreas sembradas en la campaña 2025/26. Así lo informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) en su reporte semanal.PRODUCCION09/12/2025-
Según los colaboradores del sistema, en la mayoría de los lotes se obtuvieron rendimientos muy superiores a los históricos. El rendimiento promedio provincial se ubica en 4.200 kg/ha, lo que representa un aumento interanual del 32 % (1.014 kg/ha). En relación con el promedio del último lustro, la mejora es del 26 % (864 kg/ha).
El informe también advierte sobre una caída en los niveles de proteína debido a los altos rindes. La base comercial se fija en 11 %, pero la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (CACER), en función de las muestras analizadas, reporta un contenido proteico promedio del 9,23 %, con mínimos de 7,80 % y máximos de 13,0 %.
Esto indica que el promedio provincial queda casi dos puntos por debajo del mínimo exigido, aplicándose así mermas en el pago. En este sentido, el sistema recuerda que las penalizaciones son acumulables: por ejemplo, un lote con 8,00 % de proteína recibe un descuento del 9 %.
Entre los factores económicos que analiza el SIBER, se destaca el rendimiento de indiferencia. En mayo de 2025, cuando se realizaba la siembra, el trigo disponible para entrega en diciembre cotizaba en torno a US$ 200/t en los puertos de Rosario. Hoy el valor ronda los US$ 170/t, una caída del 15 %, que elevó el punto de equilibrio en campo arrendado a 3.800–4.000 kg/ha.
Si se incorpora una merma promedio del 5 % por calidad, el rendimiento de indiferencia se ubicó entre 4.000 y 4.200 kg/ha.
Con este escenario, el SIBER proyecta una producción provincial de 3.068.580 toneladas, la más alta registrada desde el ciclo 2000/01.
La Mayor Superficie Sembrada en Más de Dos Décadas
El informe incluye además el reporte final de área, donde se confirma que la superficie implantada con trigo en 2025/26 —729.900 hectáreas— es la expansión más importante desde 2000/01, con un incremento interanual del 18 %.
A mediados de marzo, la intención de siembra no estaba definida debido al retraso en la cosecha de maíz y en la trilla de soja. No obstante, la situación hídrica favorable y los buenos antecedentes productivos —con tres de las últimas cuatro campañas por encima de los 3.500 kg/ha— impulsaron el crecimiento.
Como punto negativo se identificaba el rendimiento de indiferencia, estimado por encima de 3.300 kg/ha para evitar pérdidas.
Superficie por Sectores de la Provincia
Sector Oeste
Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria
• Expansión de 51.100 ha
• Incremento del 23 % (de 221.500 ha a 272.600 ha)
Sector Sur
Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala e Islas
• Sin variaciones significativas: de 246.400 ha a 249.600 ha
Sector Norte
La Paz, Villaguay, Federal y Feliciano
• Incremento del 41 %
• Crecimiento de 50.400 ha (de 122.700 ha a 173.100 ha)
Sector Este
• Pasó de 26.200 ha a 34.600 ha
• Variación positiva del 32 %
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.
UIER reunió a industriales en Crespo, trazó un balance y definió la hoja de ruta hacia 2026
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó adelante este jueves la jornada de Networking Industrial “Una hoja de ruta hacia 2026” en las instalaciones de Tecnovo, en el Parque Industrial de Crespo. Más de 60 firmas socias participaron del encuentro presidido por Gabriel Bourdin, quien destacó el trabajo institucional de los últimos años y definió los ejes hacia adelante en articulación con los distintos actores sociales.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Este lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Actuarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos y la orquesta Luz Verde.
Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para buena parte del Litoral, ante la llegada de un sistema convectivo que podría dejar fenómenos de intensidad durante el fin de semana.
Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.
Desde hace una semanas comenzó la campaña de donación de caramelos en vista de lo que será el trigésimo noveno recorrido por los barrios de Larroque, junto a un equipo de colaboradores que hacen posible la magia de cada 24 de diciembre.