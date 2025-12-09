La producción de trigo en Entre Ríos alcanzaría su mayor nivel desde el ciclo 2000/01

Según los colaboradores del sistema, en la mayoría de los lotes se obtuvieron rendimientos muy superiores a los históricos. El rendimiento promedio provincial se ubica en 4.200 kg/ha, lo que representa un aumento interanual del 32 % (1.014 kg/ha). En relación con el promedio del último lustro, la mejora es del 26 % (864 kg/ha).

El informe también advierte sobre una caída en los niveles de proteína debido a los altos rindes. La base comercial se fija en 11 %, pero la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (CACER), en función de las muestras analizadas, reporta un contenido proteico promedio del 9,23 %, con mínimos de 7,80 % y máximos de 13,0 %.



Esto indica que el promedio provincial queda casi dos puntos por debajo del mínimo exigido, aplicándose así mermas en el pago. En este sentido, el sistema recuerda que las penalizaciones son acumulables: por ejemplo, un lote con 8,00 % de proteína recibe un descuento del 9 %.

Entre los factores económicos que analiza el SIBER, se destaca el rendimiento de indiferencia. En mayo de 2025, cuando se realizaba la siembra, el trigo disponible para entrega en diciembre cotizaba en torno a US$ 200/t en los puertos de Rosario. Hoy el valor ronda los US$ 170/t, una caída del 15 %, que elevó el punto de equilibrio en campo arrendado a 3.800–4.000 kg/ha.

Si se incorpora una merma promedio del 5 % por calidad, el rendimiento de indiferencia se ubicó entre 4.000 y 4.200 kg/ha.

Con este escenario, el SIBER proyecta una producción provincial de 3.068.580 toneladas, la más alta registrada desde el ciclo 2000/01.



La Mayor Superficie Sembrada en Más de Dos Décadas

El informe incluye además el reporte final de área, donde se confirma que la superficie implantada con trigo en 2025/26 —729.900 hectáreas— es la expansión más importante desde 2000/01, con un incremento interanual del 18 %.

A mediados de marzo, la intención de siembra no estaba definida debido al retraso en la cosecha de maíz y en la trilla de soja. No obstante, la situación hídrica favorable y los buenos antecedentes productivos —con tres de las últimas cuatro campañas por encima de los 3.500 kg/ha— impulsaron el crecimiento.

Como punto negativo se identificaba el rendimiento de indiferencia, estimado por encima de 3.300 kg/ha para evitar pérdidas.



Superficie por Sectores de la Provincia



Sector Oeste

Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria

• Expansión de 51.100 ha

• Incremento del 23 % (de 221.500 ha a 272.600 ha)

Sector Sur

Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala e Islas

• Sin variaciones significativas: de 246.400 ha a 249.600 ha

Sector Norte

La Paz, Villaguay, Federal y Feliciano

• Incremento del 41 %

• Crecimiento de 50.400 ha (de 122.700 ha a 173.100 ha)

Sector Este

• Pasó de 26.200 ha a 34.600 ha

• Variación positiva del 32 %