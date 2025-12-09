Semana con clima variable: se viene el calor y algo más de lluvia

La segunda semana de diciembre estará entretenida en la zona, luego de un finde largo en que el sur de Entre Ríos se diferenció del resto de la provincia. Mientras por aquí tuvimos lloviznas débiles y apenas entre 2 y 5 mm, del centro hacia el norte las precipitaciones fueron aumentando en su caudal, con valores de entre 50 y hasta 200 mm, con máximos acumulados en Feliciano y Federal.

La estabilidad se hará presente enter martes y miércoles, con aumento de temperatura, que de los frescos lunes y martes, pasará a una máxima de 28°C, mientras que hacia el Jueves 11 es probable que las tormentas y lluvias regresen, aunque con valores de agua caída bajos. Además, se espera la temperatura máxima más alta de la primera mitad de la semana, llegando a los 30°C.



El fin de semana tendrá calor intenso y más Lluvias, el viernes sSerá un día de sol pleno y las temperaturas se dispararán, con una máxima de 33°C y una mínima de 20°C. El sábado continuará el calor, con una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, aunque con cielo parcialmente nublado.



Hacia el domingo 14, la inestabilidad climática volverá con fuerza, ya que se pronostica una muy alta probabilidad de tormentas (90%) con un importante acumulado de 12 mm. La temperatura máxima descenderá a 26°C, y se esperan fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.