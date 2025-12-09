Semana con clima variable: se viene el calor y algo más de lluvia

Central Larroque definirá esta noche, a las 20:30 hs, el campeonato cuando visite a Deportivo Urdinarrain en el estadio Teodoro Treise, en el partido de vuelta de la final.
La segunda semana de diciembre estará entretenida en la zona, luego de un finde largo en que el sur de Entre Ríos se diferenció del resto de la provincia. Mientras por aquí tuvimos lloviznas débiles y apenas entre 2 y 5 mm, del centro hacia el norte las precipitaciones fueron aumentando en su caudal, con valores de entre 50 y hasta 200 mm, con máximos acumulados en Feliciano y Federal.
La estabilidad se hará presente enter martes y miércoles, con aumento de temperatura, que de los frescos lunes y martes, pasará a una máxima de 28°C, mientras que hacia el Jueves 11 es probable que las tormentas y lluvias regresen, aunque con valores de agua caída bajos. Además, se espera la temperatura máxima más alta de la primera mitad de la semana, llegando a los 30°C.
El fin de semana tendrá calor intenso y más Lluvias, el viernes sSerá un día de sol pleno y las temperaturas se dispararán, con una máxima de 33°C y una mínima de 20°C. El sábado continuará el calor, con una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, aunque con cielo parcialmente nublado.
Hacia el domingo 14, la inestabilidad climática volverá con fuerza, ya que se pronostica una muy alta probabilidad de tormentas (90%) con un importante acumulado de 12 mm. La temperatura máxima descenderá a 26°C, y se esperan fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
El SMN emitió alerta amarilla por calor para el noroeste entrerriano y Larroque vivirá hoy el día de más calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas, con laa advertencia que señala posibles efectos leves a moderados en la salud. Aunque no se trata del nivel más alto, el organismo recuerda que el calor puede volverse riesgoso para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
La Biblioteca Popular J. J. Urquiza se convirtió en el escenario de un importante evento: un curso gratuito de Manipulación de Alimentos, dirigido a los vecinos y vecinas de Irazusta. Esta capacitación de 4 horas tenía como objetivo principal promover la incorporación de buenas prácticas de higiene y manipulación segura en el manejo de alimentos.
Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para buena parte del Litoral, ante la llegada de un sistema convectivo que podría dejar fenómenos de intensidad durante el fin de semana.
El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.
Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Este lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Actuarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos y la orquesta Luz Verde.
Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.
Desde hace una semanas comenzó la campaña de donación de caramelos en vista de lo que será el trigésimo noveno recorrido por los barrios de Larroque, junto a un equipo de colaboradores que hacen posible la magia de cada 24 de diciembre.